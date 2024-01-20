ЗСУ знищили 13 одиниць техніки ворога на Таврійському напрямку [ Редагувати ]
Протягом останньої доби, 19 січня, українські війська здійснили ліквідацію 356 російських терористів на Таврійському напрямку, включаючи знищення 13 одиниць ворожої техніки. Інформацію про це було опубліковано на Facebook-сторінці об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.
Протягом доби ворог:
- завдав 3 ракетних удари;
- провів 49 бойових зіткнень;
- здійснив 592 артобстріли.
Авдіївський напрямок
Сили оборони відбили 14 атак загарбників в районі Авдіївки та ще 19 атак південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.
Мар'їнський напрямок
ЗСУ продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 12 атак.
Шахтарський напрямок
Захисниками відбито атаку ворога південніше Золотої Ниви Донецької області;
Запорізький напрямок
Українські оборонці відбили 3 атаки противника західніше Вербового Запорізької області.
Військові ліквідували 356 одиниць особового складу росіян. Зокрема знищили 13 одиниць техніки, у тому ж числі:
- 2 артсистеми;
- 3 БпЛА;
- 3 автомобіля;
- 5 одиниць спецтехніки.
"Сили оборони України знищили 1 склад боєприпасів противника", - пише пресслужба.
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