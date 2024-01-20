Радника керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не буде вести переговори з росією. російський диктатор володимир путін хоче завоювати не лише Україну, але й інші пострадянські території.

Про це він сказав в інтерв'ю Bild.

Подоляк відкинув можливість мирних переговорів України з росією.

Війна триватиме, за уявленнями путіна, доки він не завоює всю територію України, доки не досягне панування в Європі, доки не завоює інші пострадянські території. Людина не піде на велику війну, зруйнувавши свою репутацію та стосунки, якщо хоче задовольнятися малим. Це нонсенс.

Також радник керівника Офісу президенту закликав до продовження постачань зброї. За його словами, проблема полягає у нерівномірності, постачання мають бути збалансованими.

Крім того, Подоляк закликав посилювати Україну високотехнологічною зброєю. Він додав, що лінія фронту становить 1300 кілометрів, а бойові дії ведуться на 600-800 кілометрах. Подоляк підкреслив, що росія за рік війни не зробила істотного прогресу.

Раніше Зеленський заявив, що Україна намагається знайти посередників для того, щоби проводити обміни полоненими з росією. Зокрема, це стосується звільнення захисників "Азовсталі".