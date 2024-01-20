Україна не буде вести переговори з росією. Російський диктатор володимир путін хоче завоювати не лише Україну, але й інші пострадянські території.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Bild.

Подоляк відкинув можливість мирних переговорів України з росією.

"Війна триватиме, за уявленнями Путіна, доки він не завоює всю територію України, доки не досягне панування в Європі, доки не завоює інші пострадянські території. Людина не піде на велику війну, зруйнувавши свою репутацію та стосунки, якщо хоче задовольнятися малим. Це нонсенс", - сказав він.

Також радник керівника Офісу президенту закликав до продовження постачань зброї. За його словами, проблема полягає у нерівномірності, постачання мають бути збалансованими.

Крім того, Подоляк закликав посилювати Україну високотехнологічною зброєю. Він додав, що лінія фронту становить 1300 кілометрів, а бойові дії ведуться на 600-800 кілометрах. Подоляк підкреслив, що Росія за рік війни не зробила істотного прогресу.