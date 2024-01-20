У Румунії розблокували ще один пункт пропуску на кордоні з Україною [ Редагувати ]
Пункт пропуску "Порубне-Сірет" на кордоні Румунії та України розблокований 20 січня. Рух вантажівок відновили.
"Рух вантажівок в пункті пропуску "Порубне" повністю розблокований", - йдеться у повідомленні.
Оформлення всіх категорій транспортних засобів як на в’їзд, так і на виїзд з України здійснюється встановленим порядком.
Для вантажівок продовжує діяти електронна черга.
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