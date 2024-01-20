20 січня відзначається День вшанування захисників Донецького аеропорту, також відомий як День пам'яті кіборгів. У день пригадують та вшановують пам'ять воїнів, які з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року - 242 дні - тримали оборону Донецького аеропорту.

Битва за Донецький аеропорт стала однією з найзапекліших у війні на сході України. Це було протистояння між українськими військами та добровольцями з одного боку та проросійськими бойовиками та російськими окупаційними військами з іншого за контроль над ДАПом.

"Кіборгами" українських воїнів прозвали сепаратисти, які були вражені тим, як довго і відважно живі люди захищали будівлі аеропорту. "Кіборги вистояли, не встояв бетон" - ця фраза увійшла в історію разом з подвигом захисників.

Аеропорт до війни

Перші бої за Донецький аеропорт

Сепаратисти спробували взяти під контроль Донецький аеропорт 17 квітня 2014 року, на 10-й день після проголошення так званої "Донецької народної республіки".

Цього дня до летовища прибули від 70 до 200 бойовиків, а над входом до аеропорту вивісили прапор "днр". Незважаючи на це, аеропорт залишився під українським контролем. 6 травня робота аеропорту припинялася через загрозу безпеці польотів.

Аеропорт до війни

26 травня 2014 року російські спецпризначенці та проросійські бойовики спробували захопити термінали ДАПу. До Донецька прибула російська група "Іскра", а також підрозділ кадирівців. До них приєднався місцевий батальйон "Восток" на чолі з Олександром Ходаковським.

Росіяни та сепаратисти висунулися в район аеропорту та почали займати позиції в Новому терміналі. Персонал та мирні жителі на той час були евакуйовані з летовища.

У Старому термінали та околицях аеропорту перебували українські підрозділи спецпризначенців 3-го кропивницького полку, а також десантники 25-ї бригади і офіцери спецрезерву ГУР. Щоб стримати просування противника, українське командування відправило бойові гелікоптери Мі-24 та штурмовик Су-25.

Під вогнем українців проросійські сили почали зазнавати втрат, тож відступили до Донецька. За різними оцінками, противник тоді втратив від 40 до 100 чоловік загиблими. Загинув один з командирів "Іскри" - полковник ФСБ Борис Сисенко.

Бої після "Мінських угод"

Після бою 26 травня 2014 року все літо в аеропорту не відбувалося значних сутичок. Лише 10 липня противник обстріляв з мінометів позиції 72-ї бригади.

Тоді один воїн загинув, за кілька днів інший наш захисник помер від ран. Українська армія зазнала перших бойових втрат в Донецькому аеропорту.

Українські війська тримали оборону за 800 метрів від межі Донецька, позиції сил АТО ворог щодня обстрілював з артилерії та мінометів.

Опорним пунктом українських сил стало селище Піски - через нього захисникам аеропорту поставляли їжу та боєприпаси, відбувалася ротація. У цьому ж селищі розгорнули артилерію вогневої підтримки.

Сепаратисти атакували аеропорт з Київського району Донецька, з території монастиря на півдні та селища Спартак на сході.

З вересня 2014 року, після підписання так званих "мінських угод" за аеропорт розпочалися важкі бої. Саме "мінські угоди" спровокували загострення протистояння, адже летовище потрапило в зону відведення українських військ.

9 вересня під час штурму окупанти втратили три танки та два БТР, по українських позиціях вдарили установки залпового вогню "Град".

Бойовики спробували штурмувати українські позиції 12, 14, 15, 17, 18 та 19 вересня, всі атаки були відбиті.

28 вересня відбулися два бої, у яких загинули 9 та було поранено 14 українських військовослужбовців. Ворожий танк Т-72 з боку вулиці Путилівська Роща прямим наведенням підбив українську БМП 93-ї бригади Сергія Колодія (Герой України посмертно), БТР 79-ї бригади Олексія Тищика, яка щойно прибула у ДАП разом із десантом, а також танк 17-ї танкової бригади.

У відповідь на обстріл висунувся український танк під командуванням Героя України Євгена Межевікіна, який знищив ворожий Т-72 разом з екіпажем. Було підбито також інший російський танк.

Бої за старий термінал у жовтні 2014-го

Систематичні штурми терміналів ДАПу та бої тривали весь жовтень. 1-го числа бойовики спробували атакувати аеропорт. Українські десантники відбили напад та знищили 7 ворогів. Того дня на аеропорт здійснили 4 атаки, під час однієї з них бойовикам вдалося прорватися до терміналів.

3 жовтня речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив, що під Донецький аеропорт перекинули підрозділ російських безпілотників та військову техніку для терористів.

О 18:20 медіацентр АТО повідомив, що частина старого терміналу Донецького аеропорту охоплена вогнем. Під прикриттям диму терористи захопили перший поверх, але сили АТО відкинули ворога.

4 жовтня було проведено часткову ротацію сил АТО, довезено зброю та набої.

5 жовтня вранці бойовики здійснили 2 атаки, речник штабу АТО Владислав Селезньов повідомив:

О 5:10 була перша атака з танками та стрілецькою зброєю. Піхота пішла за підтримки танків, як завжди. Друга атака була о 9:50. Танки вийшли на вогневі позиції і почали бити прямою наводкою по терміналах.

Ввечері того ж дня ворог здійснив чергову спробу штурму ДАПу, бої тривали до пізньої ночі. Загалом у період 3-6 жовтня у ДАПі загинуло 11 українських бійців.

У ніч на 9 жовтня сепаратисти здійснили ще одну спробу захопити аеропорт. Вранці 9 жовтня через пункт пропуску "Ізварине" з росії увійшла чергова колона військової техніки, повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Штурмувати позиціъ українських військових, які утримували Донецький аеропорт, сепаратисти намагалися 10, 11, 13 та 14 жовтня.

15 жовтня речник РНБО Андрій Лисенко повідомив, що на території аеропорту перебувають тільки українські військові:

Всі, хто намагався захопити аеропорт, зараз або вбиті, або відступили.

Запеклі бої та штурми ДАПу точилися 19, 20, 21 та 23 жовтня.

24 жовтня бойовики "днр" перекрили північну частину Київського району Донецька з метою заблокувати всі підходи до летовища.

27 жовтня чотири українські танки розстріляли базу бойовиків у гіпермаркеті біля донецького аеропорту.

Бої за ДАП у листопаді 2014-го

Сили сепаратистів зміцнилися навколо аеропорту та перерізали більшу частину шляхів постачання ЗСУ. Залишалися відкритими невеликих шляхів постачання, зокрема з Пісків.

2 листопада ЗСУ повністю зачистили від бойовиків одне з приміщень нового терміналу. Запеклі обстріли ДАПу та стрілецькі бої тривали 4, 5, 6 листопада.

7 листопада у пресцентрі АТО повідомили про знищення вогнем артилерійських підрозділів близько 200 бойовиків. Внаслідок вогневого удару було знищено, або пошкоджено 4 танки сепаратистів, 2 БТРи, 2 гаубиці Д-30 та 1 БМП. Того дня від кулі снайпера загинув підполковник 79-ї бригади Павло Колесников.

У ніч з 7 на 8 листопада до аеропорту пробився черговий загін десантників, в аеропорту Донецька відбуваються запеклі стрілецькі бої.

12 листопада бойовики вчергове обстріляли українські позиції в аеропорту, того ж дня на одному з блокпостів біля аеропорту затримали автомобіль з двома російськими військовими.

13 листопада "Інформаційний спротив" повідомив, що росія перекинула до Донецького аеропорту снайперський підрозділ, оснащений великокаліберними снайперськими гвинтівками.

14 листопада під час двох атак бойовики втратили 10 людей. Того ж дня терористи обстріляли українську колону поблизу ДАПу біля села Первомайське. Військові виходили на ротацію та потрапили у засідку, загинули двоє вояків 28-ї бригади.

16 листопада українські сили відбили черговий штурм ДАПу, було знищено 23 бойовиків, 27 поранено.

19 листопада бійці 93-ї бригади відбили стратегічну висоту поблизу Донецького аеропорту.

Під час боїв біля аеропорту вночі 21-22 листопада загинуло двоє розвідників. 22 листопада сепаратисти атакували опорний пункт одного з українських підрозділів.

28 листопада "днр" спільно з силами спецназу рф розпочали чергову концентровану атаку на старий термінал. Атака тривала три дні, з великими втратами оборонці вистояли.

Бої за ДАП у грудні 2014-го

Впродовж двох діб - з 30 листопада по 1 грудня - за аеропорт точилися запеклі бої. Вранці 1 грудня з'явилася інформація, що українські військові підірвали старий термінал ДАПу та відійшли.

Це спростували в РНБО, але визнали, що тривають переговори щодо припинення штурму аеропорту.

З 30 листопада до 11 грудня в Донецькому аеропорту відбулася ротація "кіборгів". Українські позиції зайняли бійці 90-го аеромобільного батальйону, який увійшов до складу новосформованої 81-ї аеромобільної бригади. Усі бої першої половини грудня довелося вести воїнам цього батальйону.

2 грудня "спікер народної ради днр" А. Пургін заявив, що сторони домовилися про перемир'я в донецькому аеропорту. Він заявив, що до 9-10 числа планується почати відведення важкої техніки.

На 5 грудня старий термінал був зруйнований. Українські сили відійшли у новий термінал, повідомив журналіст Андрій Цаплієнко:

Рашисти забрали своїх двохсотих і пішли брати реванш. Кіборгам довелося піти зі старого терміналу... вранці туди все ж повернулися "найвідчайдушніші"...

12 грудня українські військові розібрали завали на території старого терміналу, де лежали тіла двох "кіборгів".

15 грудня, під час доставки конвоєм необхідних речей для захисників аеропорту, бойовики відкрили вогонь по колоні.

Падіння Донецького аеропорту

1 січня 2015-го росіяни намагалися прорватися в новий термінал, але після запеклого кількагодинного бою з втратами їх відкинули.

10 січня бойовики розпочали чергову атаку на новий термінал та вежу диспетчерського контролю. У ніч на 11 січня з ДАПу евакуювали 6 поранених "кіборгів". Російські бойовики обстріляли новий термінал і метеовежу.

13 січня впала диспетчерська вежа аеропорту, яка знаходилась під постійними ударами. Ця 45-метрова споруда була стратегічним об'єктом оборони летовища - "очима" захисників ДАПу. І стала символом їхнього героїзму.

Руїни диспетчерської вежі

Того ж дня бойовики висунули "кіборгам" ультиматум - до 17:00 піти з нового терміналу. Під час невдалого штурму 13 січня загинуло понад 250 ворогів.

Остання ротація у ДАПі відбулася в ніч на 14 січня 2015 року. 15 січня ватажок "днр" Олександр Захарченко заявив про захоплення Донецького аеропорту, однак штаб АТО це спростував.

16 січня тривалі запеклі бої за новий термінал ДАПу: на фінальних етапах битви українські воїни утримували перший поверх, а підвал та верхні поверхи контролював ворог.

У ніч на 17 січня до нового терміналу прибуло підкріплення від 90-го окремого аеромобільного батальйону у складі 15 бійців. 17 січня "кіборги" відбили частину території аеропорту.

19 січня стався перший потужний підрив нового терміналу. Бойовики підірвали частину перекриття другого поверху, де перебували українські військові.

Після вибухів у новому терміналі розпочався наступ з усіх боків.

20 січня в аеропорту тривали жорстокі бої. Злітно-посадкова смуга була повністю знищена.

О 14:56 окупанти підірвали колони, які тримали перекриття нового терміналу. Бетонні перекриття і стеля у багатьох секціях обвалилася, ховаючи під собою українських захисників.

Саме 20 січня зафіксовано найбільші втрати серед українських захисників під час оборони ДАП - загинув 51 військовослужбовець ЗСУ.

21 січня українські бійці залишили руїни диспетчерської вежі та з втратами відступили у бік Пісків та Авдіївки. Багато поранених і контужених українських бійців потрапили до полону.

22 січня офіційний Київ визнав, що повністю втратив контроль над Донецьким аеропортом.

Оборона терміналів Донецького аеропорту тривала 242 дні. За цей час українська армія вибудувала оборону, створивши лінію укріплень навколо злітної смуги по периметру навколишніх сіл - у Пісках, Водяному, Опитному, біля вентиляційного ствола шахти Бутівки.

За час оборони ДАПу - з травня 2014 року по січень 2015 року - в його захисті за ротацією взяли участь понад 2 500 військових і добровольців.

Захищаючи Донецький аеропорт, загинули понад 200 українських воїнів. П’ятьом із них присвоїли звання "Герой України" посмертно. Понад 500 оборонців ДАПу зазнали поранень.

Нагрудний знак "За оборону Донецького аеропорту"

Згідно з офіційними даними України, за весь час боїв втрати противника склали майже 800 осіб убитими, ще 1500 - 2000 пораненими, було спалено сотні одиниць ворожої техніки.