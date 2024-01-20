Росіяни активізувались і застосовують нову техніку, яка призводить до величезних втрат бронетехніки окупантів. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив старший лейтенант, начальник служби зв'язків з громадськістю 21 ОМБр Сергій Дібров.

"Протягом останнього тижня ми бачимо активізацію суттєву на нашому напрямку. Сьогодні ця активізація ще збільшується, почались масовані атаки і ми бачио дещо нову тактику, яку раніше ми тут не спостерігали. Ви всі чули такий вираз "м'ясний штурм", це коли росіяни кидають умовно кажучи 100 людей в атаку самогубчу, сподіваючись, що декілька десятків виживуть і досягнуть чогось, десь закріпляться. Зараз ми спостерігаємо такі ж самі м'ясні штурми із застосуванням бронетехніки", - зазначив Дібров.

Він додав: "Велика кількість танків, боєвих машин піхоти рухаються у наш бік у сподіванні, що не всіх ми знищемо і якісь дойдуть до певних рубежів. Це призводить до величезних втрат бронетехніки".