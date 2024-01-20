На сьогодні на Єдиному порталі близько 1000 вакансій від Сил оборони, там є як і діловоди, бухгалтери, менеджери, так і бойові вакансії. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк.

"Ще у 2022 році був запущений Єдиний портал вакансій на сайті Державної служби зайнятості для того, щоби ми об'єднали зусилля для спрощення пошуку роботи для всіх наших громадян і на цьому порталі об'єднані вакансії, які безпосередньо подають до Державної служби зайнятості, а також сайтів пошуку роботи. На даному порталі щодня приблизно 200 000 вакансій, які онлайн актуалізуються. На цьому порталі створена окрема вкладка вакансій Сил оборони і там консалідовані всі ці вакансії, які наприклад є на robota.ua", - зазначила Жовтяк.

Вона додала: "Вакансії абсолютно різні. На сьогодні там близько 1000 вакансій саме Сил оборони, там є і діловоди, бухгалтери, менеджери, а також є і бойові вакансії. Цим порталом може скористатись будь-яка людина. У вакансіях вказані підрозділи, контакти. Сама людина контактуватиме із рекрутером військових частин і вона зможе сама обрати