Часів Яр - містечко стратегічного значення на Бахмутському напрямку. Саме його росіяни планують захопити, щоб вийти на пряму дорогу Костянтинівка - Краматорськ. Останні кілька місяців там точилися інтенсивні бої і частково окупантам вдалось посунути лінію фронту ближче до міста. Із настанням аномальних холодів безкінечні ворожі штурми наших позицій зупинились, але наші воїни чекають на поновлення атак…

Часів Яр. Колись затишне, невеличке містечко зусиллями росіян перетворилось на суцільну руїну. Вже вдруге за останній рік окупанти намагаються його захопити. З початком осінньо-зимового наступу ворог завдає по місту нищівних артилерійських та ракетних ударів, лінія фронту наблизилась до міста на доволі небезпечну відстань.

Повз руїни житлових кварталів БМП 93 механізованої бригади Холодний Яр прямує на вогневі позиції. Завдання хлопців - підтримати нашу піхоту в окопах. Екіпаж час від часу дивиться у небо - на околиці Часового Яру вже залітають російські FPV- дрони, а техніка - для них пріоритетна ціль. Працювати БМП потрібно прямою наводкою, тож все відбувається максимально швидко.

Так само швидко машина від'їжджає в тил. Роботу БМП росіяни не тільки відчули, а й зафіксували, а значить будуть полювати. На базу хлопці повертаються усміхненими і щасливим - вихід минув без пригод, побратимів піхотинців вогнем підтримали.

Максим - військовослужбовець 93 ОМБр "Холодний Яр":

Якби друга машина була, новіша - більше б допомагали, а то бачите, на чому їздимо, то повертає, то не повертає ну таке … Попрацювали нормально? Щас узнаєм …Слава Україні! Героям Слава!

Вадим - один з тих піхотинців, заради кого і працює все важке озброєння Холодноярців. Піхота 93-ї бригади тримає оборону в селах та посадках фактично у передмісті Часового Яру. Боєць каже, дошкуляють не так штурмовики, як російська артилерія - вона на цьому напрямку просто не змовкає.

Вадим - військовослужбовець 93 ОМБр "Холодний Яр":

В останній час "Гради" почали дуже часто, міномет, "Гради", танчік іноді працює …в основному все, що в них долітає, те й летить.

Села навколо Часового Яру росіяни так само методично перетворюють в пустку. Більшість місцевих жителів, не витримали цілодобових обстрілів, змушені були тікати з власних осель. Про колишнє мирне життя тут тепер нагадують лише покинуті хатні речі, та домашні тварини … які досі охороняють хазяйське житло.

Станіслав Кухарчук - кореспондент:

Гавкає собака за дверима. Ну от так от люди поїхали, тварини залишились …і таких тут … стрільба …і таких тварин тут дуже багато.

По можливості, бійці підгодовують покинутих тварин. Командир евакуаційної групи із позивним Жирік на фронті вже майже рік. Та й досі чоловік не може звикнути до того, що наробили росіяни.

Позивний "Жирік" - військовослужбовець 93 ОМБр "Холодний Яр":

Та я сам коренной кацап. Ну да - вырос тут, у меня семья, бл**ь дети тут …ненавижу. Я родился там, у меня все там, ну в 84-м году я приехал …я себя считаю украинцем и не пущу.

Увесь тиждень росіяни на цьому напрямку майже не штурмують, лише обстрілюють з артилерії та мінометів. Та попри це дрони В'ячеслава цілодобово в небі. Він - очі піхоти. Умовне затишшя пов'язує із морозами …

В'ячеслав - військовослужбовець 93 ОМБр "Холодний Яр":

Зараз менше, буває таке, що простріли, чи вони просто міняються в основному зараз не штурмують …вони тоже, їм холодно. Може вони там закінчились трохи і чекають, що їх поміняють.

Але ворожі штурми на Часів Яр можуть поновитись у будь-який момент. Місто і для них, і для нас має стратегічне значення - за ним одразу відкривається пряма дорога на Костянтинівку і Краматорськ. А пропускати окупанта туди Холодноярці не збираються.