"Загроза від окупантів зберігається": Юсов про актуальну ситуацію на ЗАЕС [ Редагувати ]
Напруга і загроза від окупантів, які захопили атомний об'єкт зберігається весь цей час. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.
"Нічого нового в діяї росіян немає. Ще минулого року Головне управління розвідки і Міноборони оприлюднювало карти мінно-вибухових загорож, які росіяни зробили навколо периметру ЗАЕС та всередині. Тоді, можемо нагадати, експерти МАГАТЕ не підтверджували ці факти і не звертали увагу на ці речі. Власне, це не перші подібні дії окупантів, які давно перетворили ЗАЕС на військовий об'єкт... Коли Україна і зокрема ГУР заявляє про подібні речі, ми говоримо правду, навіть якщо й вона незручна", - зазначив Юсов.
Він додав: "Є інформація від співробітників станції, які знаходяться там, від технічного персоналу, перехоплення і інші інструменти... Напруга і загроза від окупантів, які захопили атомний об'єкт зберігається весь цей час.
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