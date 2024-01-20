Пріоритетом для евакуації в тилу залишаються діти. І саме заради них - батьки наважуються на переїзд. Багато родин з дітьми зараз оселилися на Хмельниччині. Наша знімальна група побувала в одному з обласних шелтерів. І розкаже, як переселенці там обживаються.

Юлія Вʼязанкіна - з Херсонщини, на Дунаєвеччину переїхала з родиною рік тому. Батьки і семеро дітей, яким від 2 до 20 років, оселилися у двох кімнатах.

Юлія В'язанкіна, переселенка з Херсонщини:

- Тут Віола, тут Єва у нас спить, Наталка, тут Денис спить, а тут Богдан, іноді. - Не тісно? - Та ні. Нормально.

Наталя - теж багатодітна мама, і теж із Херсонщини. Жінка та її шість доньок у шелтері вже 3 місяці. Задоволені умовами, до того ж, житло - безкоштовне, а громада допомагає з продуктами та одягом.

Наталія Черненко , переселенка з Херсонщини:

І тепло, делают нам і воду. Щоб було спокійніше жити. Люди дуже стараються. Чечевиця, макарони, гречка, консерви, сахар. Хліб в магазині беремо.

Найстаршій з доньок Наталі - 16. Юлія пригадує, як усією родиною жили у підвалі.

Юлія Черненко, переселенка з Херсонщини:

У нас був свій підвал, то ми там спали. На початку 22-го року, коли почалась війна, ми там ховалися.

У шелтері нині мешкає 30 дорослих та чимало дітей.

Микола Островський, керівник управління соцзахисту Дунаєвецької міської ради:

Ми хочемо паралельно зробити і дитячу кімнату, оскільки у нас багато діток, понад 20 у притулку проживає. Треба їм свій простір тоже мати.

Малеча відвідує садочки, старші діти - навчаються у школах. А дорослі - займаються господарством.

Юлія В'язанкіна, переселенка з Херсонщини:

Гуси, качури були, кури, півні наші. У цьому році плануємо, свинку може вийде завести.

У Дунаєвецькій громаді готові прихистити ще зо дві сотні людей. Кидати дім важко, каже Юлія. Але важливо бути у безпеці.

Юлія В'язанкіна, переселенка з Херсонщини:

Я б дуже не хотіла, ті батьки, хто з дітьми там залишилися, щоб вони там сиділи. Я розумію, як це складно і лячно. Я б хотіла, щоб моя мати виїхала з племінниками. Сестра з дітьми.

На Хмельниччині нині мешкає понад 70 тисяч вимушено переміщених українців.

Сергій Тюрін, перший заступник голови Хмельницької ОВА:

Багатодітна родина, в якій проживає понад 2000 дітей. А загалом, близько 25000 дітей ВПО проживає на території нашої області.

Люди продовжують евакуюватися із небезпечних місць, тож кілька днів на тиждень волонтери зустрічають потяги із переселенцями.