Багато родин з дітьми переїхали на Хмельниччину: як живуть у шелтері [ Редагувати ]
Пріоритетом для евакуації в тилу залишаються діти. І саме заради них - батьки наважуються на переїзд. Багато родин з дітьми зараз оселилися на Хмельниччині. Наша знімальна група побувала в одному з обласних шелтерів. І розкаже, як переселенці там обживаються.
Юлія Вʼязанкіна - з Херсонщини, на Дунаєвеччину переїхала з родиною рік тому. Батьки і семеро дітей, яким від 2 до 20 років, оселилися у двох кімнатах.
Юлія В'язанкіна, переселенка з Херсонщини:
- Тут Віола, тут Єва у нас спить, Наталка, тут Денис спить, а тут Богдан, іноді. - Не тісно? - Та ні. Нормально.
Наталя - теж багатодітна мама, і теж із Херсонщини. Жінка та її шість доньок у шелтері вже 3 місяці. Задоволені умовами, до того ж, житло - безкоштовне, а громада допомагає з продуктами та одягом.
Наталія Черненко , переселенка з Херсонщини:
І тепло, делают нам і воду. Щоб було спокійніше жити. Люди дуже стараються. Чечевиця, макарони, гречка, консерви, сахар. Хліб в магазині беремо.
Найстаршій з доньок Наталі - 16. Юлія пригадує, як усією родиною жили у підвалі.
Юлія Черненко, переселенка з Херсонщини:
У нас був свій підвал, то ми там спали. На початку 22-го року, коли почалась війна, ми там ховалися.
У шелтері нині мешкає 30 дорослих та чимало дітей.
Микола Островський, керівник управління соцзахисту Дунаєвецької міської ради:
Ми хочемо паралельно зробити і дитячу кімнату, оскільки у нас багато діток, понад 20 у притулку проживає. Треба їм свій простір тоже мати.
Малеча відвідує садочки, старші діти - навчаються у школах. А дорослі - займаються господарством.
Юлія В'язанкіна, переселенка з Херсонщини:
Гуси, качури були, кури, півні наші. У цьому році плануємо, свинку може вийде завести.
У Дунаєвецькій громаді готові прихистити ще зо дві сотні людей. Кидати дім важко, каже Юлія. Але важливо бути у безпеці.
Юлія В'язанкіна, переселенка з Херсонщини:
Я б дуже не хотіла, ті батьки, хто з дітьми там залишилися, щоб вони там сиділи. Я розумію, як це складно і лячно. Я б хотіла, щоб моя мати виїхала з племінниками. Сестра з дітьми.
На Хмельниччині нині мешкає понад 70 тисяч вимушено переміщених українців.
Сергій Тюрін, перший заступник голови Хмельницької ОВА:
Багатодітна родина, в якій проживає понад 2000 дітей. А загалом, близько 25000 дітей ВПО проживає на території нашої області.
Люди продовжують евакуюватися із небезпечних місць, тож кілька днів на тиждень волонтери зустрічають потяги із переселенцями.
по темі
Пів року в окупації в постійному страху за себе та дітей. Потім важка евакуація. Та врешті - пошук себе на новому місці. Родина вже адаптувалася до нового життя на Київщині, втім, самотужки не може здоров'я житлове питання. Та світ не без добрих людей. Хто і як вирішив допомогти переселенцям?
Семеро дітей із батьками та бабусями пережили бомбардування, голод і холод підвалів. Як родина обживається на новому місці?
Як жити далі? Чи варто очікувати допомоги? Герої сюжету наших журналістів розповідають: допомогу нині отримують хіба що від волонтерів. Посадовці та комунальники стоять осторонь чи навіть вставляють палки в колеса.
Наш наступний сюжет - із Дунаєвецької громади області, де знайшли прихисток пенсіонери та діти, багатодітні родини і сім'ї, що чекають на поповнення. Як живуть усі під одним дахом "шелтеру" - розкажуть наші кореспонденти.
Олена Мендалюк нагадає хронологію подій цієї трагедії, а ще вона поспілкувалася з мешканкою будинку - Інною Івінською. Як жінці вдалось вижити? І чому зараз вона боїться підійти до місця, де була її оселя?
Протягом дня водійки відпрацьовували найпоширеніші помилки початківців - вчилися правильно паркувати авто, повертати на складних перехрестях та безпечно зупинятися. Навчання для жінок - безкоштовне, а от чи стало воно корисним - далі.