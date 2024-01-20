Лікарі наголошують - що раніше почати лікування, то легшим і швидшим воно буде.

Сімейні лікарі надаватимуть безоплатні консультації з психологічної підтримки. Майже 70 тисяч медиків вже пройшли навчання у межах програми ментального здоров'я "Ти як?", повідомляють у МОЗ.

Валерія Глущенко розпитала лікарів, як часто до них звертаються пацієнти з тривожністю, стресом та депресією.

Це вже третій візит до сімейного лікаря, розповідає Наталія. Спочатку жінка прийшла до Бучанської амбулаторії зі скаргами, що більше вказували на хворобу серцево-судинної системи.

Наталія Негода, пацієнтка:

Воно все починалось ніби то так: то криз та підвищений тиск. Це все разом впливало на мій стан. Поганий сон, депресивний. Особливо за останній рік. Коли тривоги та все це летить. Ніби якийсь страх.

Сімейна лікарка направила Наталію на обстеження. Проблем із серцем дослідження та аналізи не виявили. А от тестування на метальний стан від Національної служби здоров'я України - підтвердило проблему ментального здоров'я.

Були надані тестинги по шкалі депресії та тривоги. Я передивилась ваші результати. Вони не дуже гарні, на жаль. У вас виражена тривога і є клінічні прояви депресії. Ви не одна така людина із подібними скаргами. Зараз такий час. Тому ми можемо і допоможемо вам.

За статистикою Національного інституту стратегічних досліджень, приблизно кожен другий українець потребує консультації психотерапевта. Через війну дедалі більше людей відчувають тривожність, панічні прояви, проблеми зі сном, апатію до будь-якої справи.

Наталія Негода, пацієнтка:

Постійно сумний настрій, такий собі. Все заставляю себе зробить. Прокинувся, бо це треба. На роботу йти - треба. Щось вдома треба зробити, але це без ніякої такої охоти. Ніби то все робиш із силою, знаєте так! По інерції скажемо так.

Аби в умовах війни навіть сімейні лікарі змогли легше знаходити спільну мову з пацієнтами, що мають ментальні травми, а головне - могли надавати їм кваліфіковану допомогу, за ініціативи першої леді Олени Зеленської для медиків організували спеціальні навчання.

Катерина Бородіна, сімейна лікарка:

Сімейний лікар це лікар до якого найчастіше і перш за все прийде пацієнт. Це лікар, який знає про стан свого пацієнта більш менш - все. І тому для сімейних лікарів це просто необхідність. До війни ми з цим не стикались. Ми делегували, на жаль, на своїх колег. Бо ми не розбирались в цій темі. На разі, коли ти пройшов курси, ти розумієш проблему та те, що вона дуже поширена.

Навчання медики можуть пройти онлайн - на платформі Національної служби здоров'я - воно безоплатне.

Олена Івановська, завідувачка амбулаторії:

Пройшла навчання на платформі НСЗУ, воно було у вільному доступі та в мене була можливість переглядати його вільно в комфортному для мене режимі і навчатися відповідно у вільний від роботи час, суміщати. Кожен день при відвідуванні будь-якого пацієнта ми бачимо психосоматичний компонент. Він є завжди. Але можуть бути і соматичні захворювання які ми лікуємо і проводимо і навчання псих, та навчаємо надавати пацієнту самодопомогу.

Допомога сімейного лікаря, зокрема, й пацієнтам із ментальними травмами - також безкоштовна, наголошують у Національній службі здоров'я.

Наталія Гусак, голова Національної служби здоров'я України:

Ми оплачуємо за визначеним тарифом. За кожну консультацію та кожного пацієнта. 75 тисяч вже отримали допомогу у продовж 2023 р.

Порушення психоемоційного стану рано чи пізно може погіршити роботу шлунково-кишкового тракту, викликати серцево-судинні захворювання. А відтак, якщо ви відчуваєте тиск у грудях, ком у горлі, погіршення сну, безпричинну тривогу - це перший знак, що треба звернутися до лікаря.

Наталія Негода, пацієнтка:

З початку думаєш, що ти сам справишся із цією проблемою, яка в тебе є. Але не всім вдається справитись. І завдяки лікарям починаєш себе краще почувати. І є впевненість у завтрашньому дні. Ніби стає легше вже. Я раджу всім звертатись до лікарів. Бо саме з собою і не кожна людина може справитись із самим собою.

Лікарі наголошують - що раніше почати лікування, то легшим і швидшим воно буде. Нерідко ментальні травми загоїти навіть узагалі без медикаментів.

Катерина Бородіна, сімейна лікарка:

Дуже класно, коли є хтось поряд. Тоді легше. Коли ти відчуваєш, що ти не один. А ми всі не одні. Бо в нас вся країна разом

Віктор Ляшко, Міністр охорони здоров'я:

Сама медсистема переходить на другий етап, бо в кожній кластерній лікарні ми робимо центри ментального здоров'я, в якій будуть і психологи, і психотерапевти в просторах і лікарнях, де можна також отримати психологічну підтримку та психологічну допомогу. І в подальшому вже на 3-му етапі ми перейдемо на психологічну реабілітацію. Це знов таки між відомчий процес.

Медики радять - хай би як складно це було в умовах війни, але варто знаходити час на прогулянки на свіжому повітрі, висипатися, вести активний спосіб життя, медитувати, спілкуватися з рідними. А за перших симптомів розладу ментального здоров'я - звертатися до сімейного лікаря, психолога чи психотерапевта.