Обстріли кожен день, історичний центр та житлові квартали - наче мішені. Ворог буквально стирає з лиця землі стару забудову Харкова. Деякі будинки, яким понад сто років, вже не повернути. Те, що ще підлягає ремонту, у місті намагаються бодай законсервувати, щоб дощі та сніг остаточно не знищили споруди.

Як рятують пам'ятки в середмісті Харкова - Світлана Шекера розкаже.

Цей вибух пролунав вранці 2-го січня. Одна з ракет поцілила біля будинку в самісінькому центрі Харкова. Внаслідок того удару постраждали 52 людини. Найбільше пошкоджений будинок на проспекті Незалежності. Пам'ятка архітектури, зведена на початку 30-х років минулого століття, називався "Будинок табачників". Його ще звали "Будинком актора", бо в середині 40-х років тут жили актори театру Шевченка. Ось такий вигляд він мав майже 100 років тому. А так - він виглядає тепер, після удару російської ракети.

Будинок - абсолютно порожній. Люди виїхали. Пан Олександр із дружиною несе пару сумок - те, що вціліло.

Олександр, мешканець пошкодженого будинку:

Речі, речі свої. Нема нічого. Все втратили, он машина стоїть он синя перев'язана, бачите. Виселились. У знайомих живемо.

Чоловік перелічує, що в них залишилося.

Що вціліло? 00 57 Холодильник вцілів. Пічка. Стіральна машинка. Все. Люстри.

У будинку пошкоджено дах, комунікації відключені. А з першого до п'ятого поверху з'явилася широка тріщина. Аж надто небезпечна - зовнішня стіна може обрушитися.

Кирило Раєвський, майстер КП "Харківспецбуд":

Зараз наші проектанти роблять своє заключення стосовно цієї тріщини. Дадуть свої висновки, і після цього вже можна буде приступити до роботи.

Поки архітектори працюють над проєктом відновлення, міські служби консервують будинок. Щоб його не залило водою, закривають дах спеціальною плівкою-тентом.

На даху робітники вже встановили нові дерев'яні стропила. Поспішають накрити перший під'їзд.

Кирило Раєвський, майстер КП "Харківспецбуд":

Внаслідок влучання було поламані стропила та покриття, яке було на покрівлі. Восстановили кроквяну систему та будуть накриватися тентом, спеціальний тент, який збереже будівлю від руйнування. На сьогоднішній день зруйновано порядка 600 квадратів метрів покрівлі, вибито близько 300-х вікон та пошкоджені всі вхідні двері в першому під'їзді.

Плівку та дерево закупили коштом міського бюджету. У скільки обійдеться повне відновлення будинку - проектанти ще підраховують.