Світоліна з домінантною перемогою вийшла в четверте коло Australian Open-2024 [ Редагувати ]
Перша ракетка України Еліна Світоліна впевнено пройшла в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії, здолавши швейцарську тенісистку Вікторію Голубіч у двох сетах.
Australian Open, 3-й раунд, жінки
Світоліна – Голубіч – 2:0 (6:2, 6:3)
Українська тенісистка класно розпочала двобій. З брейком вона швидко створила гандикап, повівши 3:0. Згодом Світоліна обмінялася зі швейцаркою взятими на "чужих" подачах очками. А ззовні легкий брейк у восьмому геймі дозволив українці повести за партіями.
Голубіч вирівняла гру в другому сеті. Суперниці йшли нога в ногу – навіть на брейк Світоліної у четвертому геймі швейцарська тенісистка відразу ж відповіла зворотним. Та перша ракетка України таки довела власний клас.
У восьмому геймі вона впіймала Голубіч на кількох дрібних помилках і ще раз узяла подачу суперниці. Так Світоліна відкрила шлях до остаточної перемоги. Відкладати цю справу вітчизняна тенісистка не стала і на першій же власній подачі зіграла "під нуль" і закрила сет і матч.
До слова, українка Ястремська вибила американку Наварро на шляху в 1/8 фіналу мейджора.
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