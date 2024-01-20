Це вже другий піший марафон Петра.

Марафон Добра. Комісований військовий третьої штурмової бригади Петро Скрипка вирішив пройти пішки 600 кілометрів, аби назбирати гроші на автівку для фронту. Чоловік вирушив 5-го січня з Києва і вже подолав півдороги до Івано-Франківська. Юлія Корчевська розкаже подробиці.

Його ноги не бояться складних маршрутів, очі бачили горе, а руки нищили ворога на українській землі. Петро Скрипка - боєць Третьої Штурмової. До війська чоловік пішов у перші дні великої війни. Маючи важку хворобу - розсіяний склероз. Зізнається: діагноз приховував. Втім, після року служби - бійця комісували.

Петро Скрипка, ветеран:

Бригада несла службу на Донецькому напрямку, були й на Бахмуті, частина хлопців також приймала участь у звільненні Херсона. Саме з-під Бахмута, коли я був там, коли ми заступили - здоровʼя дало про себе знати й мене комісували.

А це - стріми Петра Скрипки із різних міст України. Ветеран вирушив у Марафон Добра.

Доброго дня! Слава Україні! Героям Слава! Заходьте, заходьте до нас!

Петро пішки долає сотні і тисячі кілометрів.

Дякую за підтримку, друзі! Йдемо. Місимо сніг!

5 січня Петро вийшов зі столиці. Днями дістався Вінниці.

Так, ми у Вінниці друзі. Ну хто ж не знає Вінниці? Башня….

Головна мета пішого марафону, каже Петро: зібрати кошти для Третьої штурмової.

Петро Скрипка, ветеран:

На автівку і на кару. На вуличний погружчик. Приблизно, якщо брати якісну техніку - то це 1 млн 250 тисяч.

Спочатку водії пропонували підвезти чоловіка, проте нині вже впізнають.

- Хехх! Це ж саме той Петро Скрипка! - Так. Вітаю! -Вітаю! Шо я вам хочу сказати! Хочу пару копєєк хлопцям дати! - Дякую!

Щодня чоловік долає в середньому тридцять кілометрів. Щойно темніє, спиняється на ночівлю.

Петро Скрипка, ветеран:

Весь цей час волонтери передають мене з рук у руки, повідомляють своїм, що я йду і через яку місцевість.

Волонтери допомагають у дорозі, а ще дякують ветеранові за таку ініціативу.

Анна Заніздра, волонтер:

Хлопці дуже потребують все те, що потребують на передовій. Машини для них - це розходний матеріал. Сьогодні вони є, завтра їх немає. І я просто дякую цій людині, яка, ви самі бачите, як він йде, як йому тяжко…

Це вже другий піший марафон Петра. Під час першого він зібрав півтора мільйони гривень на протезування побратимів.

Петро Скрипка, ветеран:

Перший марафон був Київ-Лісабон, але, на жаль, я до Лісабона не дійшов, я дійшов до Нюрнберга. До Німеччини. Це 2000 кілометрів було пройдено шляху.

Далі Петро вирушить до Хмельницького. А кінцевою точкою Марафону Добра стане Івано-Франківськ. Жодних дедлайнів чоловік перед собою не ставить. Бо головне, не час, витрачений на дорогу, а результат.