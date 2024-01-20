На Рівненщині у госпіталі ветеранів війни відкрили першу в Україні державну візочкову майстерню. Там дають можливість бійцям, які через важкі травми не можуть ходити, якнайшвидше адаптуватися до нових реалій і навчитися жити в суспільстві. Більше про можливості - дивіться у нашому сюжеті.

Роман Штиба вчиться долати перешкоди на спеціальній смузі. Через травму хребта чоловік вже чотири місяці пересувається на візку.

Роман Штиба, пацієнт Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни:

Важко, коли сів було все, тому що взагалі організм приймав досить критично, тобто, взагалі любі рухи здавалися неможливими. Тут, як ви бачите, дуже багато є різних бар'єрів, яку зачасту ми кожного дня маємо долати і завдяки цьому залу ну ці бар'єри - вони долаються легше.

Навики кермування кріслом Роман здобуває у залі асистивних технологій. Таке нове відділення запрацювало у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни.

Андрій Бурачик, начальник Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни:

Ми взагалі спеціалізуємся на пацієнтах, які отримали важкі черепно-мозкові і спінальні травми, тобто в нас сто ліжок із них в середньому 80 ліжок - це зайняті саме такими пацієнтами, які потребують в подальшому саме користування кріслами колісними.

Пацієнтів не лише навчають їздити на візках, а й забезпечують ними.

Крім того, у медзакладі облаштували першу в Україні державну візочкову майстерню. Тут їх для бійців підбирають, налаштують та виготовлять. Кому треба - навіть встановлюють електрокермо.

Це іде приєднання. Є певне сполучення отут позаду так, як ви можете бачити. І пацієнт зможе користуватися уже не кріслом колісним, а кермом. Знову ж таки, це вже пересування, або транспортування, або їзда поза будинком на дорозі.

Засоби пересування закупили за кошти обласного бюджету та Всесвітньої організації охорони здоров'я. Наразі від міжнародних партнерів медзаклад отримав майже дві сотні крісел колісних.

Андрій Бурачик, начальник Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни:

Необхідні такі засоби додаткові реабілітації для того, щоб після виписки з нашого закладу пацієнт був максимально соціалізований і навчений до елементарного самообслуговування.

З пацієнтами у новій залі працює мультидисциплінарна реабілітаційна команда. Зокрема, лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні й ерго терапевти. Вони навчають військових, які отримали важкі поранення, користуватись візками та долати перешкоди.