Не так давно у ЗМІ почала ширитись інформація про так звану "хворобу Х". Кажуть, людству загрожує нова епідемія, яка можливо буде страшніша за COVID. Тож, що це за хвороба та чи дійсно варто її боятись дізнавались "Подробиці".

Що за хвороба

"Хвороба Х" – це не загадковий вірус, що вже шириться та вбиває мільйони людей, а умовна назва потенційної інфекції, яка потенційно може спричинити пандемію.

За словами голови Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі, "Х" у назві означає "несподіване".

Уперше термін "хвороба Х" ввели ще в 2017 році після спалаху лихоманки Ебола в Західній Африці в 2014-2016 роках, від якої померло понад 11 тисяч людей.

"Хвороба Х" – це щось на кшталт напрямку роботи, щоб спонукати вчених протидіяти невідомим інфекційним загрозам. Тобто помічати нові та досліджувати старі інфекції, які можуть мутувати чи в інший спосіб стати потужнішими.

ВООЗ скликала групу з понад 300 вчених у листопаді 2022 року для вивчення "невідомого патоген, який може спричинити серйозну міжнародну епідемію", вважаючи, що рівень смертності може перевищити у 20 разів рівень смертності від COVID-19.

Серед пріоритетних вірусів експерти називають COVID-19, геморагічну лихоманку Крим-Конго, Ебола, Марбург, лихоманку Ласса, східний респіраторний синдром (СРС), важкий гострий респіраторний синдром (ТГРС), Ніпах, лихоманку Рифт-Валлі та Зіка.

Що кажуть у ВООЗ

Тедрос Аданом Гебреїєсус каже, що ВООЗ готувалася до вірусу, схожого на COVID-19, до пандемії 2020 року. Він не виключає, що це може повторитися.

"Ви навіть можете назвати COVID-19 першою" хворобою X", і це може повторитися", - сказав він.

Директор ВООЗ наголосив, що потрібно бути готовими до "непередбачуваних" подій.

"Краще передбачити те, що може статися, тому що це неодноразово було в нашій історії, і підготуватися до цього. Ми не повинні зустрічати речі непідготовленими. Ми також можемо підготуватися до деяких невідомих речей", - пояснив він.

Він уточнив, що така підготовка включає систему раннього попередження, а також системи, які можуть розширюватися, коли виникає нагальна потреба в більшому медичному просторі та робочій силі.

Чи треба боятися "хвороби Х"

Ні. "Хвороба Х" – це умовне позначення майбутніх загроз, до яких готується медицина. Ця підготовка потрібна для того, аби забезпечити ранню готовність до міждисциплінарних досліджень і розробок у разі виникнення невідомої хвороби, кажуть у ВООЗ.

Аналогічна підготовка дозволила медикам зробити першу вакцину проти нового коронавірусу SARS-CoV-2 менш ніж за рік.

Медики просто готуються до можливих епідемічних ризиків у майбутньому, тому боятися не варто.