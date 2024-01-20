Косметика, що рятує планету: багатодітна мама виграла грант та відкрила власну справу [ Редагувати ]
Косметика, що рятує планету. Новий бренд заснувала черкащанка Юлія Марченко. Виграла грант на розвиток власної справи і почала виробництво. Як багатодітна мама у розпал війни здійснила свою мрію - репортаж Ірини Васюри.
Ця кропива згодом перетвориться на твердий шампунь.
Кропиву ми теж збираємо самі в екологічних районах Черкащини.
Це невелике виробництво розпочалося із турботи про себе і дітей. У Юлії їх троє.
Юлія Марченко, підприємиця:
Було важливо чим я їх купаю, мажу, в нас були і діатези, і всяке різне, тому почалось з того, шо почала цікавитись з чого це зроблене і як це зроблене.
Тоді жінка і почала варити мило, а після навчання - і виготовляти еко-косметику. Спершу тестувала її на друзях та рідних. А торік наважилася організувати виробництво.
Юлія Марченко, підприємиця:
Коли люди потрапляють в такі екстремальні, важкі умови, в них активізується інстинкт виживання ,то якось швидше ти думаєш або не думаєш і просто робиш те, шо маєш робити.
Юлія виграла грант на розвиток власної справи у "Дія.Бізнес", а також - ще в одній міжнародній організації. Купила обладнання та орендувала приміщення.
Ми намагаємось в будь-який продукт додати українську якусь краплиночку, наприклад крем сатін з активами зернових, тут олія пшениці і екстракт вівса.
Головна ідея - це турбота про себе і планету.
Подруга Юлії теж працює на виробництві. Тетяна - косметологиня та має медичну освіту, каже: нині еко-косметика на піку популярності.
Тетяна Костіна, косметолог:
Я думаю, щас більше люди відповідальні до цього відноситись, до пластику, відходів оцих, навіть від шампунів бутилок викидуємо скільки, а так в картоночкі в школу здали на макулатуру і чудово.
У справі допомагає і середній син. Максим кілька разів на тиждень складає коробки для замовлень.
Максим, син підприємиці:
Мама займається тим, шо їй подобається. Якщо вона працює сама на себе, то вона може сама сказать чи робить їй це чи не робить.
Юлія мріє про розширення справи і про те, щоб українська еко-косметика ставала популярною і за межами країни. А тим, хто не наважується втілити свої мрії, має пораду.
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