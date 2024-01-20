Україна сьогодні вшановує пам'ять захисників Донецького аеропорту. Оборона летовища тривала 242 дні - з травня 2014-го по січень 2015-го року. Та боротьба стала символом незламності духу українського війська проти російської навали.

Кульмінацією протистояння став підрив російськими бойовиками бетонних перекриттів нового терміналу. Тоді загинули понад півсотні захисників ДАПу. А в полон потрапили кіборги, що лишались там до останнього - переважно бійці 90-го батальйону.

Воєнкор Ігор Левенок зустрівся і з кіборгами, і з родичами загиблих героїв. Як вони згадують ті події - дивіться.

Січень 2015-го року. Останні дні оборони Донецького аеропорту.

Саме з цього, вже історичного відео, в столичному ветеранському хабі починається вечір-реквієм, присвячений захисникам Донецького летовища. Вороги їх назвали "Кіборгами".

Я - розвідник, у нас була контрдиверсійна робота, диверсійна робота і корегування нашої артилерія, котра накривала аеродром по площадям...

Оборона Донецького аеропорту - це тисячі історій хоробрості та звитяги. Роман, нині вже підполковник державної прикордонної служби. У 2014-му оперативник Горлівського міськвідділу МВС. Війна починалася на його очах. Він той, хто не зрадив присязі, яка має слова: "непохитно стояти на сторожі свободи, незалежності і захисті української держави".

Роман, позивний "Кошмар", учасник боїв за Донецький аеропорт:

Це моя країна, я скажу так, якщо б на нас напала б Америка, то я б воював би і проти Америки, я син цієї країни і син цієї землі і це моє...

242 дні ДАП героїчно боронили люди, які виявилися сильнішими за бетон. Христина Новіцька - донька загиблого воїна. Павло Новіцький - сержант 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Родом з Хмельниччини. В цивільному житті Павло Новіцький працював водієм.

Христина Новіцька, донька загиблого кіборга:

Він просто, я згадую свої шкільні роки, казав, да, класно знати математику добре, знати якісь інші предмети, але історія для мене - це була каторга, бо сидячи на кухні він любив щось розповісти по історії, перевірити мої знання і раптом якщо я не знаю якогось видатного гетьмана, або якоїсь видатної події, це катастрофа! Я потім слухала годинами це. Зараз це дуже тепло згадувати...

У грудні 2015-го батько Христини потрапив в Донецький аеропорт, який тоді вже став центром найзапекліших боїв всього фронту.

Якщо у тата був бойовий вихід, то це взагалі життя іде в таку сіру зону. Він ніколи не любив звалювати на когось свої переживання і проблеми, тому якщо це тільки касалось цього, то ми просто старалися про це не говорити.

Оборона летовища стала символом мужності, незламності та бойового духу українських воїнів. У його захисті в різний час брали участь бійці 79-ї, 80-ї, 81-ї та 95-ї десантних бригад, 93-ї та 57-ї механізованих, 90-го аеромобільного і 74-го розвідувального батальйонів, батальйону "Дніпро-1", добровольці "Правого сектора" і багато інших.

Роман, позивний "Кошмар", учасник боїв за Донецький аеропорт:

Ви ж розумієте чому був і Луганський, і Донецький аеропорти. Щоб росіяни не могли туди чисто висаджуватися на ці летовища...

Бойовики змогли захопити аеропорт лише в січні 2015 року. Скориставшись перемир'ям для евакуації своїх убитих і поранених, вони замінували і підірвали будівлю ДАПу. Бетонні перекриття впали, накривши собою багатьох захисників України.

Роман, позивний "Кошмар", учасник боїв за Донецький аеропорт:

Тому 20-го вважається день вшанування, тому що там дуже багато хлопців загинуло, під цими уламками під цим підривом. - А якби не підірвали? - Ми тримались там і досі! - І досі? - Так!

Батько Христини Павло Новіцький повернувся з Донецького аеропорта. Зазнав поранення, втім до кінця ротації відбивав атаки росіян. Дівчина каже, тато - мав сталеву витримку.

Христина Новіцька, донька загиблого кіборга:

Поки він розбирався зі своїм пораненням, він не хотів нам про це повідомляти, насправді він так і не повідомив. Він просто подзвонив, що я живий і я вийшов, я на базі і через два дні посеред ночі відкрив своїм ключем двері з величезним букетом для мами...

Після року служби і поранення Павло Новіцький став до мирного життя. Та був твердо переконаний, воно лише тимчасове.

Він постійно казав за столом про те, що це не закінчиться таким простим АТО. Він нападе! А хто він, ми всі знаємо. Всі ці роки він чекав цього нападу. Він навіть розробив нам план з братом, ми мали їхати в хату в Хмельницькій області...

З перших днів широкомасштабного вторгнення Павло Новіцький повернувся у стрій. 22 березня 2022-го, внаслідок ворожого авіаудару, на Донечині "кіборг" загинув.

На меморіальній зустрічі в залі здебільшого присутні жінки. Матері та дружини. На екрані світлини героїв-кіборгів. У багатьох дата загибелі після 24-го лютого 2022-го.

Медаллю за незламність духу нагороджується посмертно Боровик Руслан Анатолійович. Нагороду отримує родина Руслана Анатолійовича.

У боях за Донецький аеропорт загинули 97 українських захисників, ще троє вважаються зниклими безвісти. Сьогодні на Донеччині тривають криваві бої масштабів, яких Європа не бачила з часів Другої світової війни. Але, як у 2015-му році захисники ДАП-у стали символом оборони від російських окупантів, так і сьогодні наші воїни демонструють усьому світові приклад української стійкості та мужності.

Роман, позивний "Кошмар", учасник боїв за Донецький аеропорт: