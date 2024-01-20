До повномасштабного вторгнення битва за Донецький аеропорт вважалася однією з найбільш кровопролитних за час війни.

У Дніпрі в пам'ять про кіборгів сьогодні влаштували флешмоб. На одному з майданчиків міста волонтери, ветерани та військовослужбовці вибудували з автівок вежу донецького аеропорту. Були серед учасників і ті, хто 9 років тому тримав оборону ДАПу. Олена Мендалюк продовжить.

Олена Мендалюк - кореспондентка:

Незламні і нескорені тримали оборону Донецького аеропорту. За це їх прозвали кіборгами. Російська армія щодня здійснювала більше півсотні атак. Вони витримали. Не витримав бетон.

Олександр - кіборг:

Танк, артилерія… Це ми зайшли 20 жовтня і були там до 1 листопада. У нас позиція була на 2 поверсі 74 батальйону і стояли ми там з Миколаївськими десантниками.

Олександр - кіборг. Тримати оборону ДАПу визвався добровольцем. Розповідає, підрозділи чергували по два тижні. Через нищівні обстріли - із продовольством було скрутно. Щоб попити - розтоплювали лід.

Олександр - кіборг:

Як ми зайшли, вже було холодно, вода замерзла, щоб щось попити, треба було її розморозити. В основному які проблеми - холод обстріли. Знищували аеропорт ціленаправлено, щоб покинули його, ця позиція була стратегічна. Що там до Донецька, вважайте це Донецьк, територія міста.

Донецький аеропорт став символом бойового духу та незламності українських воїнів. Під час боїв за летовище загинули майже півтори тисячі захисників. Олександр втратив там 5 побратимів.

Олександр - кіборг:

Якби не був підірваний знизу термінал, то ще б стояли. Ну спочатку башня впала, її обстрілювала з танка напряму.

Побратими Олександра на донецькому аеропорту вивісили український прапор. На ньому їхні автографи - тепер це сімейна реліквія.

Це хлопці, які були в аеропорту, які тримали термінал, вивішували на даху. Вони зробили два прапора. Один я собі забрав, а інший вже знімав ворог.

Зруйновану спостережну вежу донецького аеропорту з автівок конструюють у Дніпрі. В день пам'яті кіборгів тут організували флешмоб.

Михайло Тонконогий - організатор флешмобу:

До повномасштабного вторгненення ми це робили на парковці Дніпропетровського аеропорту. Сьогодні, оскільки аеропорт Дніпра знищено фізично, ми захистились на парковці торговельного центру.

Починають - з хвилини мовчання.

Військовий оркестр виконує кілька композицій і водії запускають різнокольоровий дим, який розходиться з боків імпровізованої спостережної вежі аеропорту. Що уособлює численні обстріли...

Владислав - житель Дніпра:

Це великий подвиг. Люди, так би мовити, внесли великий вклад у цю війну.

До повномасштабного вторгнення битва за Донецький аеропорт вважалася однією з найбільш кровопролитних за час війни.