Двічі релоковані: у Кропивницькому базується Донецька травматологічна лікарня [ Редагувати ]
Двічі релоковані! У Кропивницькому базується Донецька травматологічна лікарня. Цьому медичному закладу переїжджати через російську агресію довелося двічі. У 2014-му - в Лиман. Але потім і звідти довелось тікати через обстріли. Зараз лікарня облаштувалась у Кропивницькому. Репортаж Олени Бринза.
Сергій Ямцов, лікар-нейрохірург Донецької обласної травматологічної лікарні:
Зараз ми знаходимось в серці нашої операційної, нашої лікарні Донецької обласної травматології.
В операційній Донецької обласної травматологічної лікарні, що нині базується у Кропивницькому, триває операція з видалення грижі. А це вже палата, де відновлюється військовий Руслан. Хронічне захворювання хребта заважало чоловікові виконувати бойові завдання.
Руслан Погорілий, військовослужбовець ЗСУ:
Відчувався біль і пекло в області правої лопатки, ну плюс отдавало на ноги, було трошки затруднено передвигаться.
Оперують тут і цивільних. Сергія привезла швидка у передінсультному стані.
Сергій Чміль, житель Кропивницького:
В правій руці якось коліки такі пішли, така ситуація. Собирався на роботу, каву нагрів, все тоді, різко-різко, жінці сказав, що проблема, викликала швидку і привезли сюди за 10 хвилин.
Сергій Ямцов, лікар-нейрохірург Донецької обласної травматологічної лікарні:
Наразі що ми оперуємо: патологія головного мозку, судинна патологія, пухлини центральної нервової системи, головний, спинний мозок, травма хребта. Це черепно-мозкова травма і її наслідки.
Лікарю-нейрохірургу Сергію, разом з іншим персоналом, а це 50 медпрацівників, переїжджати через російську агресію довелося двічі: спершу - з Донецька.
Сергій Ямцов, лікар-нейрохірург Донецької обласної травматологічної лікарні:
До моменту місто дійсно було рідним, а потім в якийсь момент настало відчуття, що щось змінилось, коли там дійсно замайорить наш прапор, відчуття відновляться.
Тоді лікарня переїхала в Лиман. Однак у квітні 2022 року знову довелось тікати від росіян. Ось наслідки ворожих прильотів у будівлю медзакладу.
Сергій Ямцов, лікар-нейрохірург Донецької обласної травматологічної лікарні:
Перш за все ти втрачаєш людей, це найцінніше, обладнання і все інше, це дуже цінно і дуже важливо, але його можна надолужити якось, наздогнати, людський ресурс - набагато складніше.
Зараз у Донецькій травматологічній лікарні - працює дві сотні медиків. Обладнання вдалося відновити за підтримки держбюджету та благодійників. Щотижня тут проводять десятки операцій.
по темі
З артилерії щодня росіяни б'ють по Кураховому, що на Донеччині. Всі будинки в місті - майже без вікон. Утім досі там живуть більше п'яти тисяч людей
Нагадаю, у вівторок окупанти вдарили двома ракетами С-300 по центру Харкова. Вибухова хвиля пошкодила медичну клініку, де на той час перебували пацієнти. Про наслідки обстрілів розповість Світлана Шекера.
Спокійних днів ані в Оріхові, ані в Гуляйполі не буває взагалі. Там часто-густо немає світла, газу, води. Але попри все у містах продовжують жити люди. Подивіться наш репортаж.
На Лиманському напрямку за день відбили 6 атак. На Бахмутському - 5. Чотири рази ворог намарно атакував біля Авдіївки. Подробиці зі східного фронту - в нашому огляді.
Ми відстежили шлях поранених воїнів від стабілізаційного пункту на лінії фронту до польського кордону. Моя колега Христина Гашенко супроводжувала медичну колону з важкопораненими захисниками. Подивіться наш ексклюзивний матеріал.