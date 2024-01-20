Двічі релоковані! У Кропивницькому базується Донецька травматологічна лікарня. Цьому медичному закладу переїжджати через російську агресію довелося двічі. У 2014-му - в Лиман. Але потім і звідти довелось тікати через обстріли. Зараз лікарня облаштувалась у Кропивницькому. Репортаж Олени Бринза.

Сергій Ямцов, лікар-нейрохірург Донецької обласної травматологічної лікарні:

Зараз ми знаходимось в серці нашої операційної, нашої лікарні Донецької обласної травматології.

В операційній Донецької обласної травматологічної лікарні, що нині базується у Кропивницькому, триває операція з видалення грижі. А це вже палата, де відновлюється військовий Руслан. Хронічне захворювання хребта заважало чоловікові виконувати бойові завдання.

Руслан Погорілий, військовослужбовець ЗСУ:

Відчувався біль і пекло в області правої лопатки, ну плюс отдавало на ноги, було трошки затруднено передвигаться.

Оперують тут і цивільних. Сергія привезла швидка у передінсультному стані.

Сергій Чміль, житель Кропивницького:

В правій руці якось коліки такі пішли, така ситуація. Собирався на роботу, каву нагрів, все тоді, різко-різко, жінці сказав, що проблема, викликала швидку і привезли сюди за 10 хвилин.

Сергій Ямцов, лікар-нейрохірург Донецької обласної травматологічної лікарні:

Наразі що ми оперуємо: патологія головного мозку, судинна патологія, пухлини центральної нервової системи, головний, спинний мозок, травма хребта. Це черепно-мозкова травма і її наслідки.

Лікарю-нейрохірургу Сергію, разом з іншим персоналом, а це 50 медпрацівників, переїжджати через російську агресію довелося двічі: спершу - з Донецька.

Сергій Ямцов, лікар-нейрохірург Донецької обласної травматологічної лікарні:

До моменту місто дійсно було рідним, а потім в якийсь момент настало відчуття, що щось змінилось, коли там дійсно замайорить наш прапор, відчуття відновляться.

Тоді лікарня переїхала в Лиман. Однак у квітні 2022 року знову довелось тікати від росіян. Ось наслідки ворожих прильотів у будівлю медзакладу.

Сергій Ямцов, лікар-нейрохірург Донецької обласної травматологічної лікарні:

Перш за все ти втрачаєш людей, це найцінніше, обладнання і все інше, це дуже цінно і дуже важливо, але його можна надолужити якось, наздогнати, людський ресурс - набагато складніше.

Зараз у Донецькій травматологічній лікарні - працює дві сотні медиків. Обладнання вдалося відновити за підтримки держбюджету та благодійників. Щотижня тут проводять десятки операцій.