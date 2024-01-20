В Черкасах формують музейну виставкову залу з артефактами російсько-української війни [ Редагувати ]
В Черкасах формують музейну виставкову залу з артефактами російсько-української війни. Тут і залишки ворожої зброї, і речі наших героїв. Передають експонати і військові, і рідні, і волонтери. Репортаж із Черкас.
Так Ірина припрошує нас на екскурсію. У цій залі вже понад сім років збирають різні експонати російсько-української війни. Тут вже є чимало доказів агресії країни-сусідки.
Це один з багатьох експонатів, які в музей передав чоловік Ірини. Він захищав Україну з 2014 року, потім був демобілізований, а у 2022 році знову пішов у військо. І тепер передає різні докази російської агресії для музею, де працює дружина. Нещодавно колекція поповнилась залишками російського дрона-камікадзе бумеранг.
Різні експонати сюди привозять і військові, і волонтери, і рідні загиблих захисників. Чимало речей розвінчують міфи про ворога.
Це знаходили у військових, вони ж використовують хімічну зброю проти наших бійців і от знаходили отакі як це сказати - трофеї.
Тетяна Григоренко про цю виставкову залу може розповідати годинами, вона й була ініціатором збору колекції.
Тетяна Григоренко, співробітниця музею:
Люди, які приходять, особливо діти, мають знати, шо десь далеко йде війна і вона не настільки далеко, як нам здається, вона може прийти до кожного в дім і ми повинні і допомагати, і співчувати, все це знати і памʼятати.
Щоб люди бачили, що таке "руській мір", чоловік Ірини Олександр і передає в музей знахідки з фронту. Про свою участь у формуванні колекції музею поговорити зміг лише телефоном, бо ж досі на війні.
Олександр, чоловік Ірини:
Звісно, шо ці речі вкрай важливо зберігати, щоб в майбутньому довести до українців і підростаючого покоління хто такі сусіди, хто такі росіяни, щоб в майбутньому не було таких наслідків як зараз.
Тож у музеї щодня чекають відвідувачів. А Ірина з чоловіком, як і десятки інших людей, продовжують поповнювати його доказами російських звірств.
Ірина Жучок, співробітниця музею:
Наша задача - допомогти людям. Якшо вони побачать ці розкурочені шматки металу, можливо, буде розуміння того шо тут відбувається, шо це не про боулінг, кіно і ресторани, а це жахи і реалії сьогодення.
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