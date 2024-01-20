Окупанти сконцентрувалися на Авдіївці та Новомихайлівці, атакують майже без техніки - ЗСУ [ Редагувати ]
Російські окупанти зосередилися на штурмах Авдіївки та Новомихайлівки на Мар'їнському напрямку. Загарбники атакують майже без використання техніки.
Про це повідомив спікер Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що окупанти не завдали жодного авіаудару за вчора, але здійснили три ракетні удари із ЗРК С-300 по Донецькій області і продовжують активно застосовувати артилерію. Перед цим росіяни тиждень активно використовували авіацію.
За словами речника, є багато причин, чому окупанти зменшили активність авіації. Серед них можливе обслуговування літаків, проблеми з доставкою боєприпасів чи погода.
Штупун додав, що росіяни акцентують штурмові дії на Авдіївці та Новомихайлівці.
"Це на Мар’їнському напрямку Новомихайлівка. І в основному це атаки піхотою майже без задіювання бронетехніки", - сказав речник.
За минулу добу російська армія здійснила 592 артилерійських обстріли на Таврійському напрямку.
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