Сьогодні День Криму. 33 роки тому на півострові провели референдум, підсумки якого стали основою для створення Автономної Республіки Крим у складі України. Тоді за це віддали свої голоси 93% кримців.

І попри те, що росія у 2014-му анексувала півострів, жителі автономної Республіки щодня доводять, що Крим - невід'ємна частина суверенної та незалежної України. Наш наступний матеріал про партизанів - як символ національного супротиву. Про те як українське підпілля наближає звільнення півострова - далі.

У лігві загарбників - окупації. Герої без облич. Очі й вуха наших військових. Які щодня наближають нашу перемогу.

Це справді герої і, звичайно, на дуже високі ризики йдуть.

Ризикуючи життям.

22 вересня 2023-го. Блискуча спецоперація - удар по Чорномморському флоту рф у Севастополі. Британські Storm Shadow допомогли скоординувати ...українські партизани.

Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень:

Те ж саме стосується ударів по Севастопольському заводу ремонтному, теж саме стосується удару по Керченському заводу.

Представник Центру національного спротиву ССО:

Ситуація з Новочеркаським кораблем, який вразили Сили оборони. Завдяки інформаторам та активістам, які формують центр нацспротиву, нам вдалося дізнатися про реальну кількість загиблих - +74 військовослужбовців було ліквідовано.

Фіксація ворожих військових об'єктів, розташування ППО, проникнення на місця базування російських підрозділів: підпілля Криму робить все можливе, аби пришвидшити деокупацію півострова.

Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міноборони:

Навіть найбільш успішні дії сил безпеки і оборони - це високоточні удари по штабу Чорноморського флоту. Це знищення в тому числі засобів протиповітряної проти ракетної оборони ворога. Це знищення плавзасобів флоту це все здійснюється безпосередньо з активною участю місцевого населення і членів руху опору.

Серед яких "Атеш", "Жовта стрічка", "Кримські бойові чайки", "Зла мавка" ряд активістів та активісток, які розвішують проукраїнські постери та в'яжуть патріотичні стрічки, псують російську символіку й фіксують воєнні злочини загарбників.

15 років російської в'язниці...за синьо-жовту фарбу. Сміливий борець за справедливість - партизан Богдан Зіза засуджений окупантами за проукраїнську акцію. У травні 2022-го 26-річний кримський татарин облив будівлю окупаційної адміністрації Євпаторії фарбою кольорів українського стяга, та кинув у неї коктейль Молотова, протестуючи проти війни. Сфабрикований російський вирок - тероризм.

Олександра Баркова, сестра активіста Богдана Зізи:

Спочатку йому хотіли інкримінувати 18 років ув'язнення сам факт, що в росії судять вбивць і ґвалтівників набагато меншими термінами ніж Богдана за синьо-жовту фарбу.

Протест через мистецтво. Так виказав свій спротив окупації молодий художник, 3D-дизайнер - не вперше. Двоюрідна сетра Богдана, розповідає, хлопець - сирота, в Криму залишився жити з бабусею. Але своєї проукраїнської позиції - не змінював.

Олександра Баркова, сестра активіста Богдана Зізи:

Завжди, коли ти мені кажеш, що в Криму не було Спротиву до повномасштабного вторгнення, я завжди розповідаю про Богдана. Тому що це людина, яка до цього випадку вже виявляла свою позицію. Він малював графіті - Лукашенко із закривавленим руками. Він раніше обладміністрацію Євпаторії, але рожевою фарбою теж на знак протесту.

Наразі ж зв'язку з братом, каже Олександра, немає. В якому Богдан стані та в яких умовах його утримують - теж достеменно невідомо. У червні у в'язниці хлопець відбув 17-денне голосування. З вимогою позбавити його нав'язаного окупаційним паспортом "громадянства рф" і звільнити всіх незаконно ув'язнених громадян України.

Олескандра Баркова, сестра активіста Богдана Зізи:

Я дуже боюсь того, що йому доведеться там бути 15 років, тому що ми зараз бачимо як люди політв'язні ув'язані в 2014р. виходять на волю, тому що вони відсиділи свій термін. І це страшно.

Кремль незаконно утримує за ґратами десятки українських політв'язнів.

Денис Чистіков, заступник постійного представника Президента України в АР Крим:

Що стосується всіх політв'язнів, які були до повномасштабного вторгнення і після повномасштабного вторгнення. Які пов'язані з території тимчасово окупованого Криму. То російська федерація взагалі не веде перемовин по вказаним кейсам. Єдина політика російської федерації полягає пов'язано з тим, що також на що вони робить акцент, це те, що це є громадяни росії, а громадян росії вони не обмінюють. Але разом ми усвідомлюємо, що вони просто не хочуть поширювати демонструвати слабкість у цьому питання оскільки вони бояться, що рух спротиву може зростати.

А українське підпілля - героїчно набирає обертів:

Представник Центру національного спротиву ССО:

Низка операцій Сил спеціальних операцій були проведені на тимчасову купованих територіях і жовтневі удари по Бердянську, Луганську. Багато з них є з допомоги місцевого населення. Зростає рівень спротиву до росіян. Рівень антиросійських настрою. І на сьогоднішній день складає близько 70 відсотків за нашими підрахунками.

Спільна боротьба Сил спеціальних операцій та руху опору - це передумови повної демілітаризації півострова від російської військової присутності, знищення Чорноморського флоту та деокупації Криму.