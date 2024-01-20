В Україні відзначають День Криму: як українське підпілля наближає звільнення півострова [ Редагувати ]
Сьогодні День Криму. 33 роки тому на півострові провели референдум, підсумки якого стали основою для створення Автономної Республіки Крим у складі України. Тоді за це віддали свої голоси 93% кримців.
І попри те, що росія у 2014-му анексувала півострів, жителі автономної Республіки щодня доводять, що Крим - невід'ємна частина суверенної та незалежної України. Наш наступний матеріал про партизанів - як символ національного супротиву. Про те як українське підпілля наближає звільнення півострова - далі.
У лігві загарбників - окупації. Герої без облич. Очі й вуха наших військових. Які щодня наближають нашу перемогу.
Це справді герої і, звичайно, на дуже високі ризики йдуть.
Ризикуючи життям.
22 вересня 2023-го. Блискуча спецоперація - удар по Чорномморському флоту рф у Севастополі. Британські Storm Shadow допомогли скоординувати ...українські партизани.
Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень:
Те ж саме стосується ударів по Севастопольському заводу ремонтному, теж саме стосується удару по Керченському заводу.
Представник Центру національного спротиву ССО:
Ситуація з Новочеркаським кораблем, який вразили Сили оборони. Завдяки інформаторам та активістам, які формують центр нацспротиву, нам вдалося дізнатися про реальну кількість загиблих - +74 військовослужбовців було ліквідовано.
Фіксація ворожих військових об'єктів, розташування ППО, проникнення на місця базування російських підрозділів: підпілля Криму робить все можливе, аби пришвидшити деокупацію півострова.
Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міноборони:
Навіть найбільш успішні дії сил безпеки і оборони - це високоточні удари по штабу Чорноморського флоту. Це знищення в тому числі засобів протиповітряної проти ракетної оборони ворога. Це знищення плавзасобів флоту це все здійснюється безпосередньо з активною участю місцевого населення і членів руху опору.
Серед яких "Атеш", "Жовта стрічка", "Кримські бойові чайки", "Зла мавка" ряд активістів та активісток, які розвішують проукраїнські постери та в'яжуть патріотичні стрічки, псують російську символіку й фіксують воєнні злочини загарбників.
15 років російської в'язниці...за синьо-жовту фарбу. Сміливий борець за справедливість - партизан Богдан Зіза засуджений окупантами за проукраїнську акцію. У травні 2022-го 26-річний кримський татарин облив будівлю окупаційної адміністрації Євпаторії фарбою кольорів українського стяга, та кинув у неї коктейль Молотова, протестуючи проти війни. Сфабрикований російський вирок - тероризм.
Олександра Баркова, сестра активіста Богдана Зізи:
Спочатку йому хотіли інкримінувати 18 років ув'язнення сам факт, що в росії судять вбивць і ґвалтівників набагато меншими термінами ніж Богдана за синьо-жовту фарбу.
Протест через мистецтво. Так виказав свій спротив окупації молодий художник, 3D-дизайнер - не вперше. Двоюрідна сетра Богдана, розповідає, хлопець - сирота, в Криму залишився жити з бабусею. Але своєї проукраїнської позиції - не змінював.
Олександра Баркова, сестра активіста Богдана Зізи:
Завжди, коли ти мені кажеш, що в Криму не було Спротиву до повномасштабного вторгнення, я завжди розповідаю про Богдана. Тому що це людина, яка до цього випадку вже виявляла свою позицію. Він малював графіті - Лукашенко із закривавленим руками. Він раніше обладміністрацію Євпаторії, але рожевою фарбою теж на знак протесту.
Наразі ж зв'язку з братом, каже Олександра, немає. В якому Богдан стані та в яких умовах його утримують - теж достеменно невідомо. У червні у в'язниці хлопець відбув 17-денне голосування. З вимогою позбавити його нав'язаного окупаційним паспортом "громадянства рф" і звільнити всіх незаконно ув'язнених громадян України.
Олескандра Баркова, сестра активіста Богдана Зізи:
Я дуже боюсь того, що йому доведеться там бути 15 років, тому що ми зараз бачимо як люди політв'язні ув'язані в 2014р. виходять на волю, тому що вони відсиділи свій термін. І це страшно.
Кремль незаконно утримує за ґратами десятки українських політв'язнів.
Денис Чистіков, заступник постійного представника Президента України в АР Крим:
Що стосується всіх політв'язнів, які були до повномасштабного вторгнення і після повномасштабного вторгнення. Які пов'язані з території тимчасово окупованого Криму. То російська федерація взагалі не веде перемовин по вказаним кейсам. Єдина політика російської федерації полягає пов'язано з тим, що також на що вони робить акцент, це те, що це є громадяни росії, а громадян росії вони не обмінюють. Але разом ми усвідомлюємо, що вони просто не хочуть поширювати демонструвати слабкість у цьому питання оскільки вони бояться, що рух спротиву може зростати.
А українське підпілля - героїчно набирає обертів:
Представник Центру національного спротиву ССО:
Низка операцій Сил спеціальних операцій були проведені на тимчасову купованих територіях і жовтневі удари по Бердянську, Луганську. Багато з них є з допомоги місцевого населення. Зростає рівень спротиву до росіян. Рівень антиросійських настрою. І на сьогоднішній день складає близько 70 відсотків за нашими підрахунками.
Спільна боротьба Сил спеціальних операцій та руху опору - це передумови повної демілітаризації півострова від російської військової присутності, знищення Чорноморського флоту та деокупації Криму.
Крим - це реально зараз історія успіху і, звичайно, що в це вносять вклад люди, які на місці ідуть на співпрацю під великими ризиками. І допомагають майбутньому звільненню півострова.
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