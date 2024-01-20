В українській розвідці припускають: такі протести можуть поширитися й на інші регіони.

У столиці російського Башкортостану, Уфі, сотні людей вийшли на протест, щоб підтримати активіста Фаїля Алсинова. Люди вимагали закрити кримінальне провадження проти екоактивіста. І попри те, що мітинг був мирний - без затримань не минулося.

Чи може з іскри цих протестів розгорітися полум'я визвольної боротьби по всій росії? Ольга Жидецька аналізувала.

На мітинг в Уфі, попри застереження російської влади, зібрався чималий натовп. Люди вийшли підтримати засудженого екоактивіста Фаїла Алсинова. Протест, запевняють, мирний.

Конечно мы гордимся своими корнями, поем песни башкирские народные, и русские поем, и всякие. Мы многонациональный народ. Вообщем один за все и все за одного.

Алсинова в Башкірії вважають героєм - він захищав башкирську мову, культуру та права. І вирок - 4 роки колонії - має вигляд помсти від губернатора, кажуть протестувальники. Алсинов боронив місцеву природну пам'ятку - гору Куштау - яку росіяни хотіли віддати під розробку "Башкирської содової компанії". Завадити народному мітингу спробували силовики.

Мы че тут в каком-то фашистском режиме живем что ли? Любой человек имеет конституционное право - 5-я статья Конституции, имеет право высказать свое мнение. Я же не призываю к вооруженному мятежу, это самое.

У підсумку - масштабного протистояння активістів із силовиками не сталося. Десятьох пікетувальників затримали. Ще зо два десятки - запроторили до СІЗО напередодні у місті Баймаку.

Ці протести стали наймасовішими в росії від початку повномасштабного вторгнення. Та чи продовжаться вони і чи розгориться з башкирської іскри полум'я народних повстань? Для цього - кажуть політологи - мітингарі повинні висунути серйозні політичні вимоги.

Андрій Миселюк, політолог:

Якщо вони зможуть сюди включити, наприклад, питання, які актуальні для всієї республіки - ну це можуть бути і загибель виходців з Башкортостану в Україні, також це може бути відставка голови республіки. Якщо вони будуть висувати політичні питання, наприклад, більше прав для республіки, щоб центр надав, якихось там ще привілеїв, то тоді звичайно є підстави, що їх підтримають.

Поки що протести в Уфі та Баймаку - здебільшого мають спонтанний локальний характер. У їхній підготовці тамтешня влада й деякі політики вже встигли звинуватити США та Україну.

Хоча у кремлі суттєвим народне обурення башкирів не вважають.

Дмитро Пєсков, прессекретар президента росії, країни-агресорки:

Я не погодився б із формулюванням "масові заворушення" та "масові протести". Там немає масових заворушень та масових протестів. Там є окремі прояви, що швидше стосуються компетентності місцевої влади та органів правопорядку.

Руслан Валієв, незалежний журналіст, м. Уфа:

Думаю, что волнение в том или ином виде, конечно, продолжится. В активной фазе ли на улицах, на кухнях ли во дворах, но что-то будет еще происходить. Просто так в песок уйти эта история никак не может. За живое задели многих, даже тех, кого это еще вчера не задевало.

В українській розвідці припускають: такі протести можуть поширитися й на інші регіони. Але для їхньої ефективності - пікетувальникам треба радикалізуватися, пояснюють політологи.

Андрій Миселюк, політолог:

І якщо почнеться сильно в одному регіоні, то велика вірогідність, що це перекинеться на інші. Чому перекинеться? Бо насправді велике напруження російської держави, російського репресивного апарату, який зараз фактично дуже багато сил приділяє на війну в Україні, і в принципі невдоволення людей, воно неявне таке в російських регіонах, але все ж таки є. І це погіршення соціально-економічної ситуації, і похоронки з України, і зараз ще ми бачимо, що ще проблеми з опаленням, світлом в багатьох регіонів.

В якому саме регіоні росіяни виявляться найменш терплячими - експерти прогнозувати не беруться. Кожен суб'єкт федерації має свої больові точки, які можуть вибухнути. Але упереджувати ці проблеми, зайнятому війною кремлю - ніколи.