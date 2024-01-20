Треба трансформувати автономний статус Криму, виходячи із того, що ця автономія має забезпечити відновлення прав кримськотатарського народу в складі України. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Необхідність зміни статусу Кримської області тоді вимагали і кримські татари, які тільки тоді отримали можливість повертатись на свої землі. Події, які розгортались в останні роки існування СРСР, всі бачили, що українська тодішня радянська республіка мала дуже потужні процеси, які вели до незалежності. Тоді москва намагалась вирішити подвійну задачу: унеможливити після повернення кримських татар відновлення національної територіальної автономії, яка була ліквідована після їхнього вигнання у 1945 році і створити додаткову перешкоду, щоби отримувати радяньку Україну під опікою москви. Задля цього була задумана кримська автономія як противага вимогам кримських татар відновити територіальну національну автономію, яка б забезпечувала їхні права", - зазначив Чубаров.

Він додав: "Треба було йти дуже сміливо за такими змінами, які б посилювали рух України щодо незалежності. Треба усій українській спільності усвідомлювати важливість того, що ми маємо здійснити. Останні два роки жорсткої війни внесли деякі корективи в мислення частини українців. Деякі вважають, що сам статус автономії Кримського півострова є початок сепаратизму. Частина українського суспільства вважає, що якби не було статусу автономії Криму, то відномились би від захоплення Криму у 2014 році. Головне, що нам потрібно усвідомити, навпаки, укріплення української держави на цьому півострові лежить саме в полосуванні інтересів тих спільнот, яких живуть в Криму. Треба трансформувати автономний статус Криму, виходячи із того, що ця автономія має забезпечити відновлення прав кримськотатарського народу в складі України. Ми маємо внести такі зміни у Конституцію України, щоб кримська автономія посилювала непорушність територіальної цілісності України".