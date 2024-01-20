У Києві на Кільцевій дорозі внаслідок ДТП загинув чоловік, який стояв на зупинці громадського транспорту. Про це повідомила поліція Києва.

Дорожньо-транспортна пригода сталася в суботу, 20 січня, на Кільцевій дорозі у Святошинському районі столиці. За попередньою інформацією, водій автомобіля Toyota, 1994 року народження, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автомобілем Mercedes й автобусом, який знаходився біля зупинки громадського транспорту.

Внаслідок ДТП смертельно травмовано чоловіка, який стояв на зупинці. Пасажир Toyota також отримав тілесні ушкодження та госпіталізований.

Керманича Toyota затримали. Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.