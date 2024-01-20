У місті Ромни Сумської області голова Роменської військової адміністрації Денис Ващенко вдарив на вулиці мера Олега Стогнія.

Конфлікт стався біля меморіалу загиблим захисникам на Алеї слави. Мер сперечався з родичами загиблих щодо оформлення меморіалу.

Діалог йшов на підвищених тонах. Спочатку Ващенко схопив за Стогнія за руку та зробив зауваження "не кричати на людей". Після цього вдарив, мер впав на землю.

Після інциденту Ващенко записав відео, де виклав суть конфлікту.

За його словами, батьки загиблих військових прийшли на Алею Слави, щоб встановити вазони з квітами, оскільки міська влада "ігнорує їхнє прохання".

Мер начебто цьому перешкоджав, і "навіть штовхнув матір загиблого захисника".

За словами голови Роменської військової адміністрації, мер міста написав на нього заяву до поліції за побиття. Це підтвердив і Стогній у соцмережах.