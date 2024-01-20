В Україну завезли небезпечний чай з жасміном, в якому виявлені залишки хлорпірифосу - сильної отрути проти комах. Вона надзвичайно токсична і може призвести до смерті. Про це повідомляє Держпродспоживслужба з посиланням на систему швидкого оповіщення по харчових продуктах та кормах (RASFF) .

Небезпечний чай завезли з Німеччини (виробник - Kirchner Fischer & Co., Elmshorn), отримувач в Україні - ТОВ "Світ чаю" (вул. Гайдара, 50, офіс 7, м.Київ, 01033).

У жасмині (походження з Китаю), який використовувався у різних чайних сумішах, виявили залишки пестицидів, включаючи хлорпірифос.

За даними Американської академії педіатрії, пренатальний вплив хлорпірифосу спричиняє меншу вагу дитини при народженні, зниження рівня IQ, втрату робочої пам'яті, порушення уваги та затримку розвитку моторики.

Хлорпірифос також може спричиняти гостре отруєння пестицидами і призводити до судом, паралічу дихання та інколи смерті.