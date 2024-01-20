У КНДР двох підлітків засудили на 12 років каторжних робіт за перегляд південнокорейських серіалів - дорам. BBC опублікувало відео публічного судового процесу над двома 16-річними парубками у Північній Кореї.

Суд провели в амфітеатрі Пхеньяна на очах 1000 студентів. Кадри поширила північнокорейська пропаганда для залякування населення. На відео показано двох підлітків, одягнених у сірі халати, на яких одягають наручники.

Диктор на ролику вичитує юнаків, яких спокусила іноземна культура:

Культура гнилого маріонеткового режиму поширилася навіть на підлітків. Їм лише 16 років, але вони зруйнували своє майбутнє.

Двоє 16-річних хлопців отримали 12 років каторги за перегляд та поширення південнокорейського контенту - фільмів, кліпів і дорам (телесеріалів, що випускаються у Східній Азії).

Раніше неповнолітніх, які порушили закон про перегляд закордонного контенту, відправляли до молодіжних трудових таборів не більше ніж на п'ять років. Але в 2020 році у КНДР ухвалили закон, за яким перегляд південнокорейського контенту карається стратою.

Перебіжчики розповідали правозахисникам, що за перегляд американського кіно мешканець КНДР, скоріш за все, відбудеться хабарем. Але якщо людину зловлять за корейською дорамою - її застрелять.

Нагадаємо, у травні 2021 року найтовстіший диктатор у світі Кім Чен Ин заборонив носіння джинсів, пірсинг на тілі та 15 стрижок, які є символами "капіталістичної культури".