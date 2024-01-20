Українська та російська тенісистки потиснули руки після матчу на юніорському чемпіонаті Australian Open у Мельбурні.

У матчі першого кола росіянка Влада Мінчева у двох сетах обіграла 16-річну українку Єлизавету Котляр - 6:2, 6:4. Після закінчення зустрічі суперниці потиснули одна одній руки біля сітки.

Виконувач обовʼязків міністра молоді та спорту Матвій Бідний заявив, що відомство вивчає обставини та причини такого вчинку української спортсменки. Він не виключив, що це була "провокація" з боку рф.

Причини такого вчинку, а також усі обставини, ми наразі вивчаємо і пізніше дамо позицію Міністерства.

Як я побачив відео, перше враження було, що росіяни спровокували нашу спортсменку... Аргументів, щоб звинувачувати чи виправдовувати тенісистку, у кожного буде безліч. Але я вважаю, що перш ніж щось заявляти та ухвалювати емоційні рішення, варто детально розібратися у ситуації і почути саму Єлизавету Котляр та її батьків.

Федерація тенісу України підтримує спільну позицію українських тенісистів не проводити рукостискання з представниками країн-агресорів.

Наші провідні гравці про це повідомлені та підтримують таку позицію. Але завжди можуть бути помилки. Така помилка сталася сьогодні із нашою гравчинею.

Єлизавета Котляр, ще неповнолітня, отже Федерація звʼязалися з її батьком Костянтином для того щоб він надав свій коментар щодо інциденту:

Лізі лише 16 років, у неї ще не має справжнього досвіду виступів на таких значних змаганнях, як турніри серії Grand Slam, вершини, як професійного, так і юнацького тенісу. Тут надзвичайна атмосфера, яка сама по собі чинить неабиякий тиск на спортсменів. На початку кар’єри важко з таким впоратися й не нервувати. Нажаль, моя донька не відчувала себе спокійною, емоції били через край, тому вона не повністю контролювала свою поведінку. На автоматі виконала післяматчевий ритуал - потиснула руку суперниці, не розуміла, що за сіткою стояла представниця країни, яка здійснила напад на нашу Батьківщину. Це безумовно була помилка, через яку Ліза дуже шкодує й запевняє, що ніколи більше не дозволить нічого подібного.

Раніше українські тенісистки неодноразово відмовлялися від рукостискань після поєдинків із суперницями з росії та Білорусі.

Нагадаємо, у липні 2023 року українську шаблістку Ольгу Харлан дискваліфікували за відмову потиснути руку росіянці. Це спричинило великий скандал як в Україні, так і світі.