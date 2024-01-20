35-й гарнізонний військовий суд у Петропавловську-Камчатському ухвалив вироки десяти військовослужбовцям за відмову брати участь у бойових діях в Україні та ухилення від служби під час мобілізації.

Серед засуджених - семеро контрактників. Повідомлення про всі десять вироків суд опублікував 19 січня.

Їх визнали винними у справі про невиконання наказу під час воєнного конфлікту (ст. 332 КК рф). Усі семеро військових відмовилися брати участь у війні влітку та восени 2023 року.

Вироки їм винесли 22 та 27 грудня 2023 року, а також 10 та 16 січня 2024 року. Трьох контрактників засудили до умовних термінів за неявку до військової частини, а одного - до реального терміну - п'ять років та шість місяців з відбуванням у колонії загального режиму. У повідомленні суду вказується, що всі четверо визнали провину, побажали продовжити службу та подали рапорт для відправлення до зони бойових дій.

Ще шестеро військовослужбовців були засуджені 27 грудня 2023 року, 9, 11 та 12 січня 2024 року. Усім їм призначили реальні терміни відмови від участі у бойових діях (ст. 332 КК рф).

Мінімальне покарання - два роки та один місяць позбавлення волі у колонії-поселенні, максимальне - два роки та чотири місяці з відбуванням у колонії-поселенні.

За підрахунками "Медіазони", за 2023 рік до російських військових судів надійшла 421 справа за статтею про невиконання наказу (332 КК рф) та 5 024 справи про самовільне залишення частини (стаття 337 КК рф).