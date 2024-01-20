У Китаї зафіксовано дефляцію та високий рівень безробіття серед молоді, що свідчить про початок епохи "застою та розчарування". Про це заявив лауреат Нобелівської премії з економіки Пол Кругман у колонці для The New York Times.

За його словами, деякі аналітики прогнозували Китаю "економічний бум" після зняття ковідних обмежень, але натомість КНР "відстає практично за всіма економічними показниками", крім ВВП, який зріс на 5,2%. Хоча "щодо цієї цифри поширений скептицизм", стверджує економіст.

І в інших сферах китайська економіка, схоже, затнулась. Навіть офіційна статистика свідчить, що Китай переживає дефляцію японського типу та високий рівень безробіття серед молоді. Це не повномасштабна криза, принаймні поки що, але є підстави вважати, що Китай вступає в епоху застою та розчарування.

Однією з причин економіст назвав "погане керівництво" лідера КНР Сі Цзіньпіна, чия "схильність до довільних втручань, що зазвичай роблять автократи, душить приватну ініціативу". При цьому "вже давно було зрозумілим, що економічна модель Китаю стає нестійкою".

До цього призвели, зокрема, "фінансові репресії" (виплата низьких відсотків за заощадженнями та видача дешевих кредитів привілейованим позичальникам), а також слабка система соціального захисту, яка "примушує сім'ї накопичувати заощадження на випадок можливих надзвичайних ситуацій".

Дуже високі темпи інвестицій можуть бути стійкими, якщо, як у Китаї на початку 2000-х років, у вас швидке зростання робочої сили та продуктивності... Але чисельність працездатного населення Китаю досягла свого піку приблизно у 2010 році і з того часу знижується. Хоча Китай продемонстрував вражаючий технологічний потенціал у деяких сферах, його загальна продуктивність, схоже, також перебуває у стагнації.

За підсумками 2023 року економіка Китаю зросла на 5,2%, відігравши ефект від зняття ковідних обмежень, скасованих лише рік тому.

Прогнозується, що у 2024 році зростання ВВП навряд чи перевищить 4,5%, у середньостроковій перспективі економісти також не чекають на повернення Китаю до колишніх темпів зростання. Цьому перешкоджатимуть як слабкий зовнішній попит, так і структурні обмеження економіки.

Нагадаємо, Китай припинив купувати нафту в Ірані через підвищення цін.