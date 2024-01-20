У Великій Британії на аукціон виставили вставну щелепу прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля. Вона була у нього в роті, коли він вимовляв промову "Ми боротимемося на пляжах" під час Другої світової війни.

"Вставні зуби Черчилля, мабуть, входять до числа найнезвичайніших предметів, які ми колись продавали", - заявив глава аукціонного будинку The Cotswold Auction Ліз Пул, його слова наводить The Guardian.

Торги відбудуться у Челтнемі 6 лютого.

Вінстон Черчилль майже все життя мав проблеми із зубами. Кілька зубів він втратив ще в молодості. Прем'єр завжди мав при собі запасні комплекти вставних щелеп.

Верхні зубні протези - один з чотирьох комплектів. Їх створили з урахуванням його природної дикції (прем'єр шепелявив). Експерти оцінюють протез у золотій оправі від 5 тис. до 8 тис. фунтів.

У 2010 році на аукціоні в Норфолку зуби продали за 15,2 тис. фунтів.

Вставна щелепа Вінстона Черчилля

З однієї зі вставних щелеп прем'єра поховали. Ще одну запасну передали музею Королівського коледжу хірургів у Лондоні. У підписі до щелепи в музеї йдеться про те, що "добре підігнаний зубний протез був найважливішою фізичною та психологічною опорою" прем'єра.

Це дозволило йому говорити ефективно - життєво важлива якість для будь-якого політика, і особливо для того, чиї ораторські навички відіграли вирішальну роль у його успіху.

На продаж 6 лютого також виставлять мікрофон, за допомогою якого прем'єр оголосив про закінчення Другої світової війни. Його попередня ціна становить від 5 до 8 тис. фунтів.

Мікрофон Вінстона Черчилля

Нагадаємо, вечірню сукню принцеси Діани продали на аукціоні за $1,1 млн.