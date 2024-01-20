Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив в ефірі телеканалу RTVS, що на зустрічі з українським колегою Денисом Шмигалем 24 січня повідомить про відмову підтримувати вступ України до НАТО. За його словами, він заблокує це рішення, щоб не допустити розширення бойових дій.

Коли йдеться про вступ до ЄС, ми ці плани підтримуємо, але вони повинні виконувати умови. І я скажу йому, що накладу вето і заблокую це (вступ України до НАТО - ред.), тому що це фундамент третьої світової війни і нічого більше.

Роберт Фіцо пообіцяв передати Денису Шмигалю список гуманітарної допомоги і при цьому наголосив, що Словаччина не надаватиме Україні озброєння.

Нехай той, хто хоче, заробляє на зброї. Я знаю з чим іду. Іду з гуманітарною допомогою.

Роберт Фіцо очолив уряд Словаччини у жовтні. Він і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступили проти нового пакету допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро, які виділяються з фонду ЄС, внаслідок чого виділення коштів так і не було погоджено. На початку листопада уряд Словаччини також заблокував передачу Києву 40,3 млн євро військової допомоги.

30 вересня 2022 року президент Зеленський підписав заявку на вступ України до НАТО у прискореному порядку. Водночас він визнавав, що Київ не стане членом альянсу до завершення війни. Українська влада говорила, що підтримку вступу України до альянсу формалізували вже 20 країн НАТО.

Президент США Джо Байден раніше заявив, що у НАТО немає одностайності щодо приєднання України до альянсу. У Білому домі вважають, що Україна не відповідає певним критеріям НАТО і має провести реформи.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що однією з умов вступу є перемога України над росією. На липневому саміті у Вільнюсі члени НАТО домовилися спростити шлях вступу України.