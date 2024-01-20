Анна Асті покинула рф: що відомо [ Редагувати ]
Співачка українського походження Анна Асті, яка отримала російське громадянство, покинула росію після скандалу, пов'язаного з її участю у "голії вечірці" скандальної блогерки Насті Івлєєвої.
Про це повідомляють росЗМІ.
Артистка хоче перечекати за кордоном, поки пристрасті не вщухнуть, а потім повернутися до концертів у березні. Зараз всі заплановані концерти артистки скасували або перенесли на більш пізні дати, - пишуть пропагандисти.
Асті вирішила пересидіти "темні" часи за кордоном, поки не уляжеться історія з її участю у вечірці. Раніше була інформація про те, що Асті нібито замолила гріхи перед Кремлем. Повідомлялося, що gутін закликав Асті позбутися українського громадянства і публічно підтримати війну.
Однак, представники артистки домовилися з диктатором про те, що Асті зобов'язана за першим же запитом перших осіб Кремля і їхніх родичів виступати безкоштовно, зрушуючи будь-які заплановані заходи. Анна Асті зустріла повномасштабну війну в Україні.
Перші кілька днів вона разом з батьками ховалася в бомбосховищі. Однак, чоловік-росіянин Асті умовив її повернутися в Москву, де вона стала співачкою року.
Нагадаємо, екс-солістка гурту Artik & Asti Анна ауті, проживаючи в росії та утримуючись від коментарів щодо війни в Україні, стала об'єктом заборон в країні-агресорці.
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