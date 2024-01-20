Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України, заявив, що поки в росії існує вертикаль влади, метою її війни є тотальне знищення України, як держави, так і народу.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, коментуючи заяву заступника міністра оборони Івана Гаврилюка про те, що всі війни у світі закінчуються переговорами.

"Якщо переговори починаються в моменті, коли російська федерація отримала певні тактичні поразки, в них почалися процеси... ми бачимо там соціальне напруження, бачимо там ті чи інші внутрішні бунти, то тоді – так, безумно переговори. І одночасно говорити про те, що можливі переговори і росія має добровільно відмовитися від ядерної зброї – це також можливо тільки у випадку, коли російська федерація зазнає глобальної поразки", - сказав він.

росія може отримати оперативну паузу в ході війни, щоб підготуватися до наступного етапу. Якщо переговори з росією будуть вестися на таких умовах, то вони не будуть стосуватися інтересів України.

Подоляк також пояснив, що під глобальною поразкою росії він розуміє такі наслідки: росія не зможе більше домінувати в глобальній політиці, не буде мати для цього ресурсів, не зможе використовувати своє право в Радбезі ООН і залишиться без підтримки інших тоталітарних країн.

"Тоді можливі умови і щодо ядерної зброї... і щодо транскордонних буферних зон... Але все це можливо тільки у випадку, коли відбудуться три процеси. Перше, тактична поразка росії в Україні. Друге, ефективна робота санкцій, коли європейські компанії остаточно залишать ринки російської федерації. І третя складова, коли в росії на підставі всього цього почнуться процеси, які ми з вами бачили літом 2023-го року, коли Пригожин йшов на Москву… І після цього ми побачимо внутрішній суттєвий соціальний конфлікт", - резюмував Михайло Подоляк.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не буде вести переговори з росією. російський диктатор володимир путін хоче завоювати не лише Україну, але й інші пострадянські території