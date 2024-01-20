У Фінляндії багато профспілок оголосили про наміри провести страйк проти запланованих урядом скорочень і змін умов праці.

Про це повідомляє Yle.

Зокрема, у четвер Індустріальна профспілка заявила, що почне дводенний страйк з 1 по 2 лютого. У страйках беруть участь 60 000 робітників і 700 підприємств.

Страйк торкнеться заводів Nammo, які виробляють боєприпаси у Фінляндії та Україні. Раніше ці заводи не брали участі в акціях протесту.

Дводенний страйк зупинить виробництво боєприпасів на трьох заводах компанії, а також на заводі з виробництва пороху в Лапуа, Састамала і Віхтавуорі.

Крім того, про наміри страйкувати заявила профспілка працівників публічного сектору і сфери соціального забезпечення JHL. Внаслідок цього обслуговування припиниться майже у всіх фінських аеропортах. У страйку беруть участь співробітники Finavia і Airpro.

У політичних акціях протесту проти запланованих реформ також візьмуть участь, зокрема, Авіаційна профспілка (IAU) і Профспілка працівників автотранспорту (AKT). Страйки можуть зупинити авіасполучення, огляд та обробку багажу.

Нагадаємо, уряд Фінляндії планує навесні 2024 року повністю заборонити громадянам росії угоди з нерухомістю.