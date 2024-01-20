У Києві комунальники зафарбовують графіті Соні Морозюк [ Редагувати ]
На Подолі в Києві працівники комунальних служб фарбують стіну, на якій раніше був розміщений мурал від української художниці Соні Морозюк.
Про це повідомляє "Громадського радіо".
Вона стала відомою після розриву заручин з Романом Гринкевичем через корупційний скандал.
За інформацією від кореспондентки "Громадського радіо" Ани Море, це рішення було ухвалене на вказівку Подільської районної адміністрації.
Мурал, що створений у співпраці проєкту "Голос країни" та партнерів SHAKE ZERO, був реалізований у Києві на сквері з муралом "Голос країни", який мотивує українців протягом війни. Запрошення для реалізації артоб'єкта надіслала творча агенція Charity Hub, яка спеціалізується на створенні патріотичних муралів та культурних проєктів.
Нагадаємо, у пʼятницю, 19 січня, радниця ДБР Тетяна Сапьян заявила, чому Державне бюро розслідувань відразу не могло заарештувати сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича - Романа Гринкевича.
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