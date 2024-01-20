У Порту Бахрейну у водах Перської затоки зіткнулися два кораблі "розмінувальника" Королівського флоту Британії. Постраждалих немає, проте Лондон оголосив, що вже зайнявся розслідуванням інциденту.

За даними Reuters, аварія трапилася в п'ятницю 19 січня. У Перській затоці кораблі британського флоту спільно з ВМС США стоять на захисті мирного судноплавства, якому загрожують єменські хусити в Червоному морі, нагадують ЗМІ.

Відео аварії потрапило в соціальні мережі. У ролику видно, як судно HMS Chiddingfold врізалося заднім ходом в корабель HMS Bangor. "Це спричинило гучний гуркіт, Bangor почав розгойдуватися", - вказує Reuters.

Командувач операціями Королівського військово-морського флоту контрадмірал Едвард Альгрен визнав: через аварію кораблів Британії було завдано певної шкоди.

Я запевняю вас, що вже ведеться повне і ретельне розслідування, і будь-які зміни в процедурах, які можуть запобігти подальшим інцидентам, будуть швидко реалізовані, - сказав він.

Водночас Альгрен запевнив, Велика Британія продовжуватиме відігравати ключову роль у забезпеченні безпеки судноплавства в регіоні.

Нагадаємо, Велика Британія провела успішні випробування лазерної спрямованої енергетичної зброї далекої дії DragonFire. Випробування відбувалися на Гебридському полігоні Міноборони США, комплекс вразив кілька повітряних цілей, повідомилоМіноборони Сполученого Королівства.