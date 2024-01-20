США завдали ще одного удару по об'єктах хуситів [ Редагувати ]
Сили США знищили протикорабельну ракету хуситів, яка була націлена на Аденську затоку. Ракету було виявлено і знищено до того, як вона встигла бути запущена.
Про це повідомляє Reuters.
Це сталося після того, як США знищили три інші протикорабельні ракети хуситів.
Американські сили визначили, що ракета становить загрозу для торговельних суден і кораблів ВМС США в регіоні, і згодом завдали удару і знищили ракету в порядку самооборони, - йдеться в заяві Центрального командування США.
Цей інцидент стався на тлі зростаючої напруженості в регіоні. Хусити продовжують обстрілювати судна в Червоному морі та Аденській затоці. Ці атаки порушують світову торгівлю і викликають побоювання з приводу вузьких місць у поставках.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки завдали ще одну серію ударів по об’єктах хуситів у Ємені вночі, 18 січня.
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