Стрітення Господнє - одне з двунадесятих (тобто, найважливіших) свят у православній церкві. Цього дня згадують події з життя Ісуса Христа і Діви Марії, описані в Євангелії від Луки. Що саме відзначають, які існують традиції, заборони та прикмети свята, і коли Стрітення Господнє буде цього року за новим церковним календарем - розповідаємо в матеріалі.

Історія свята

Стрітення Господнє - це один з епізодів земного життя Ісуса Христа, описаний у Євангелії від Луки. У перекладі з церковнослов'янської "сърѣтеніе" - це "зустріч", точка в часі, де з'єдналися Старий і Новий Завіти.

За переказами, через 40 днів після народження Ісуса, Марія та Йосип вирушили з немовлям із Вифлеєма до Єрусалима - за законом Мойсея їм потрібно було відвідати храм, щоб посвятити сина Богові та принести в жертву голуба або ягня. Оскільки сім'я жила скромно, то з собою вони взяли двох голубів. На порозі храму батьків і немовля зустрів святий Симеон - пізніше його назвуть Богоприїмцем. За легендою, цієї зустрічі старий чекав майже 300 років. Якось він перекладав книгу пророка Ісаї, в якій було сказано: "Ось Діва в утробі зачне, і Сина народить". Симеон засумнівався, що діва може народити, і хотів було виправити слово "діва" на "жінка". Але йому явився Ангел і сказав, що це пророцтво істинне, а сам Симеон не помре, поки особисто в цьому не переконається. Коли старий взяв маленького Ісуса на руки, то все здійснилося - Симеон проголосив появу Месії. Також свідком цієї зустрічі була літня благочестива вдова Анна-пророчиця. Пізніше вона проповідуватиме в Єрусалимі, що серед людей уже є Спаситель.

Свято Стрітення Господнє - це велика радість від того, що на землю прийшов Спаситель, але водночас є в цій події й невеликий смуток - Богородиця тоді розуміла, яку долю вготовано її Сину, але проявила смиренність волі Божій.

Якого числа Стрітення за старим і новим церковним календарем

Стрітення - це неперехідне свято і щорічно святкується через 40 днів після Різдва Христового. Після того, як Православна церква України перейшла на новоюліанський календар, дата Різдва змістилася на 13 днів раніше. Тому за новим стилем Стрітення Господнє відзначають теж раніше на 13 днів - 2 лютого. За старим стилем дата залишилася такою ж - 15 лютого.