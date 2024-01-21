Глава Головного управління розвідки України Кирило Буданов озвучив стриманий прогноз про успіхи ВР на 2024 рік, озвучивши тезу про те, що "наш успіх буде більшим, ніж їх".

Повертаючись до теми війни, він відмовився робити сміливі прогнози на 2024 рік.

"Ні. Я сподіваюся, що наш успіх буде більшим, ніж їхній", - зазначив голова ГУР.

Нагадаємо, українські військові оприлюднили відеозапис останнього польоту російського літака А-50, який був збитий в Азовському морі 14 січня разом з Іл-22.