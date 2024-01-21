Скільки кораблів з "Калібрами" вивела рф у Чорне море зранку: відповідь ВМС [ Редагувати ]
Зранку, 21 січня, російські війська вивели один ракетоносій. Загальний залп становить 8 ракет.
Про це повідомляють Військово-морські сили України.
"В Чорному морі 8 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет", - йдеться в повідомленні.
А в Азовському морі наразі перебуває 1 ворожий корабель та в Середземному морі - 1 ворожий корабель.
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