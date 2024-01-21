Згідно з чинним законодавством, оподаткуванню підлягають квартири площею від 60 м2, будинки площею від 120 м2 та різні типи житлової нерухомості, зокрема їхні частки від 180 м2. Тож скільки доведеться заплатити українцям у 2024 році за "зайві" квадратні метри - у матеріалі "Подробиць".

Податок на нерухомість у 2024 році

Оскільки 2024 року податок нараховується за звітний 2023 рік, то ставка податку розраховується виходячи із мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2023 року, яка складала 6 700 гривень (таким чином, максимальна ставка за метр квадратний не може перевищувати 100,5 грн (6 700 * 1,5 %).

Отже, сума податку залежить від ставки податку, встановленої відповідною місцевою радою за місцезнаходженням кожного об’єкта нерухомості та загальної площі таких об’єктів.

До прикладу, якщо у фізичної особи є квартира у м. Києві загальною площею 65 метрів квадратних. Сума податку розраховується як добуток загальної площі квартири, зменшеної на 60 кв. м, та ставки податку, яка складає 1,5 % (100,5 грн за метр квадратний).

Розрахунок суми податку: (65-60) * 100,5 = 502,5 грн.

Варто пам'ятати, що запізнення з оплатою на 30 днів автоматично збільшить податок на 10%, а більш ніж на місяць - на 20%.

Згідно із Податковим кодексом, цей вид податку нараховують тільки за надлишкові квадратні метри. Наприклад, якщо власник володіє будинком площею 125 квадратних метрів податок сплачується тільки за п'ять зайвих метрів.

Чи звільнені пенсіонери від сплати податку на нерухомість у 2024 році

Пенсіонери не звільнені від сплати податку за надлишкову площу. Вік власника нерухомості не впливає на обов’язок сплати податку, і пенсіонерам слід сплачувати його на загальних підставах, без надання пільг. Відповідальність сплати податку за власників житла, які ще не досягли 18 років, лежить на батьках або опікунах.

Іноземці, які є власниками квартир площею понад 60 м2 чи будинків площею понад 120 м2 в Україні, обов’язково сплачують податок на нерухомість на загальних умовах.

Хто звільнений від сплати податку на нерухомість у 2024 році

Від оподаткування за надмірну площу нерухомості звільнені також: