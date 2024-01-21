В Дніпрі спалахнув будинок: загинули жінка та троє дітей [ Редагувати ]
У Дніпрі в ніч на 21 січня спалахнув будинок. Загинули жінка та троє дітей.
"Загорання у житловому будинку сталося сьогодні вночі. Горіло домашнє майно на площі 15 кв.м. Із задимленої оселі вогнеборці винесли непритомну жінку та трьох дітей, які теж були без свідомості", - йдеться в повідомленні.
Після проведення реанімаційних заходів медики констатували смерть жінки, 1983 року народження, хлопчика, 2018 року народження, та двох дівчаток, 2017 та 2021 років народження.
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