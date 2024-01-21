ЗСУ підтвердили відхід від села Крохмального [ Редагувати ]
Українські військові відступили від села Крохмального на Харківщині, але запевняють, що це не означає, що вони здалися.
Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.
Військові перейшли на нові, кращі позиції, які краще захищені від російських атак.
"Крохмальне, щоб ви розуміли, – це був населений пункт, де проживало 45 осіб до початку широкомасштабної війни. Там було, мабуть, 5 будинків.
І ось ці 5 будинків були зруйновані російським агресором, і відповідно наша мета – зберегти життя українських захисників, їхні позиції були переміщені на підготовлені до цього часу захисні позиції, де вони зараз тримають оборону, не дають просуватися ворогу.
Якихось загроз для сусідніх підрозділів це не несе. Я думаю, що це тимчасове явище. Лінія фронту щоденно змінюється".
Нагадаємо, Сили протиповітряної оборони ЗСУ на півдні України знищили ворожий ударний безпілотник сьогодні вночі, 21 січня.
по темі
Часів Яр - містечко стратегічного значення на Бахмутському напрямку. Саме його росіяни планують захопити, щоб вийти на пряму дорогу Костянтинівка - Краматорськ.
Події на фронті у 2024 році визначатимуть можливий завершальний етап війни.
росіяни продовжують атакувати українські Сили оборони хвиля за хвилею
Наскільки реальні загрози повторного наступу росії на Чернігівську розповів Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" у ефірі телемарафону "Єдині новини"
На Камчатці засудили 10 військових за відмову їхати воювати в Україну та ухилення від служби
20 січня відзначається День вшанування захисників Донецького аеропорту, також відомий як День пам'яті кіборгів. У день пригадують та вшановують пам'ять воїнів, які з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року - 242 дні - тримали оборону Донецького аеропорту