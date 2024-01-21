Українські військові відступили від села Крохмального на Харківщині, але запевняють, що це не означає, що вони здалися.

Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

Військові перейшли на нові, кращі позиції, які краще захищені від російських атак.

"Крохмальне, щоб ви розуміли, – це був населений пункт, де проживало 45 осіб до початку широкомасштабної війни. Там було, мабуть, 5 будинків.

І ось ці 5 будинків були зруйновані російським агресором, і відповідно наша мета – зберегти життя українських захисників, їхні позиції були переміщені на підготовлені до цього часу захисні позиції, де вони зараз тримають оборону, не дають просуватися ворогу.

Якихось загроз для сусідніх підрозділів це не несе. Я думаю, що це тимчасове явище. Лінія фронту щоденно змінюється".

Нагадаємо, Сили протиповітряної оборони ЗСУ на півдні України знищили ворожий ударний безпілотник сьогодні вночі, 21 січня.