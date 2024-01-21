В Афганістані розбився приватний російський літак (відео) [ Редагувати ]
Увечері 20 січня в Афганістані зазнав аварії приватний літак, який прямував до Москви. На борту було шестеро осіб - чотири члени екіпажу і два пасажири.
Про це повідомляють росЗМІ: "РИА Новости", BBC Russian, "Осторожно, новости".
Літак виконував чартерний санітарний рейс з Індії через Узбекистан. Причиною аварії, за попередніми даними, стала технічна несправність.
Пошук потерпілих триває. Літак належить російській компанії "Атлетик Груп" і приватній особі.
Поліція Афганістану повідомила, що літак розбився у віддаленому гірському районі провінції Бадахшан. Він відхилився від курсу і врізався в гору приблизно за 30-40 кілометрів від кордону з Таджикистаном.
Під час аварії літак передав повідомлення про технічні неполадки.
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