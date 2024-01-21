В ISW спростували захоплення Богданівки росіянами [ Редагувати ]
Російські війська продовжують наступ на Донбасі. На південному заході від Бахмута вони просунулися в невеликій лісосмузі біля Кліщіївки.
Аналітики Інституту з вивчення війни (ISW) відзначили, що бої тривають у районах Кліщіївки, Богданівки та Івановська.
При цьому аналітики ISW спростували повідомлення російських пропагандистів про захоплення Богданівки. Насправді українські війська продовжують контролювати частину населеного пункту.
У районі Бахмута продовжують діяти російські підрозділи 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії (ВДВ), Добровольчої бригади "Північ-В" і 58-ї бригади спецназу (1-й армійський корпус "ДНР").
Окупанти також просунулися на південну околицю Авдіївки. За заявами пропагандистів, вони взяли укріпрайон ЗСУ біля ресторану "Царське полювання" і прорвалися на вулиці Чернишевського і Спортивну, а також захопили дачну ділянку на південній околиці Авдіївки. Однак ISW не знайшов візуальних доказів передбачуваних російських успіхів.
У звіті ISW наголошується, що на Авдіївському напрямку йдуть позиційні бої. За даними експертів, там діють підрозділи інтернаціональної Добровольчої бригади "П'ятнашка" "ДНР" і формування "Дика Дивізія".
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