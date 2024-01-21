Російські війська продовжують наступ на Донбасі. На південному заході від Бахмута вони просунулися в невеликій лісосмузі біля Кліщіївки.

Аналітики Інституту з вивчення війни (ISW) відзначили, що бої тривають у районах Кліщіївки, Богданівки та Івановська.

При цьому аналітики ISW спростували повідомлення російських пропагандистів про захоплення Богданівки. Насправді українські війська продовжують контролювати частину населеного пункту.

У районі Бахмута продовжують діяти російські підрозділи 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії (ВДВ), Добровольчої бригади "Північ-В" і 58-ї бригади спецназу (1-й армійський корпус "ДНР").

Окупанти також просунулися на південну околицю Авдіївки. За заявами пропагандистів, вони взяли укріпрайон ЗСУ біля ресторану "Царське полювання" і прорвалися на вулиці Чернишевського і Спортивну, а також захопили дачну ділянку на південній околиці Авдіївки. Однак ISW не знайшов візуальних доказів передбачуваних російських успіхів.

У звіті ISW наголошується, що на Авдіївському напрямку йдуть позиційні бої. За даними експертів, там діють підрозділи інтернаціональної Добровольчої бригади "П'ятнашка" "ДНР" і формування "Дика Дивізія".

Нагадаємо, українські військові відступили від села Крохмального на Харківщині, але запевняють, що це не означає, що вони здалися.