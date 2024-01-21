Українська співачка Євгенія Власова, яка через війну тривалий час перебувала за кордоном, повернулася додому. Артистка не планує повертатися на сцену, а займається духовними практиками.

Про це артистка розповіла в інтерв'ю Rostyslove Production.

Через російське вторгнення артистка прожила тривалий час за кордоном - конкретно, рік і сім місяців. Вона залишила Україну, щоб захистити свою 19-річну доньку Ніну і перевести її в безпечне місце. Зараз Євгенія повернулася з-за кордону і, нарешті, оселяється у власному домі.

У мене після "Танців з зірками" не було ані фізичних, ані психологічних сил. Але я сказала собі, що я маю встати, їхати та рятувати свою дитину, - сказала Власова.

Також артистка розповіла про свій спосіб заробітку. Вона не має наміру повертатися на сцену. Замість цього Власова знайшла для себе нову сферу занять, яка приносить їй задоволення і що було предметом її мрій протягом багатьох років. Тепер артистка займається духовною практикою.

На сьогодні я, напевно, духовний практик, який працює з людьми через голос, вібрацію, частоти. Може, мені здається, але я відчуваю, що займаюся тим, що я люблю і до чого йшла дуже багато років. Те, що я дійсно несла в собі, в своєму голосі, в своєму тілі, ще якихось 20 років тому не дуже потрібно було людям. Зараз світ вже прокидається, - зізналась артистка.

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