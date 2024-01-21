У всьому світі люди живуть довше, ніж раніше. При цьому розрив у тривалості життя між чоловіками та жінками зменшується.

Про це повідомляє Live Science.

У 1990 році середня тривалість життя жінок становила 77 років, а чоловіків - 72 роки. У 2010 році ця різниця скоротилася до 5 років.

Дослідники вважають, що темпи збільшення тривалості життя серед жінок уповільнилися. Однак у 2030 році середня тривалість життя жінок становитиме 86 років, а чоловіків - 83 роки.

Це дослідження узгоджується з епідеміологічними тенденціями, які свідчать про збільшення тривалості життя в усьому світі та зменшення гендерного розриву з часом, — сказав доктор Брендон Ян, лікар Каліфорнійського університету в Школі медицини Сан-Франциско.

У США, навпаки, розрив у тривалості життя між чоловіками та жінками збільшується. У 2010 році він становив 4,8 року, а в 2021 році - 5,8 року.

Вчені пояснюють це тим, що з віком у чоловіків може відбуватися втрата Y-хромосоми. Ця втрата пов'язана з віковими захворюваннями та смертю.

І, як показують прогнози, цілком можливо, що ця різниця, навіть якщо вона скоротиться, збережеться в майбутньому, - сказав Атанс.

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