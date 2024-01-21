Вчені виявили, що розрив у тривалості життя між статями скорочується [ Редагувати ]
У всьому світі люди живуть довше, ніж раніше. При цьому розрив у тривалості життя між чоловіками та жінками зменшується.
Про це повідомляє Live Science.
У 1990 році середня тривалість життя жінок становила 77 років, а чоловіків - 72 роки. У 2010 році ця різниця скоротилася до 5 років.
Дослідники вважають, що темпи збільшення тривалості життя серед жінок уповільнилися. Однак у 2030 році середня тривалість життя жінок становитиме 86 років, а чоловіків - 83 роки.
Це дослідження узгоджується з епідеміологічними тенденціями, які свідчать про збільшення тривалості життя в усьому світі та зменшення гендерного розриву з часом, — сказав доктор Брендон Ян, лікар Каліфорнійського університету в Школі медицини Сан-Франциско.
У США, навпаки, розрив у тривалості життя між чоловіками та жінками збільшується. У 2010 році він становив 4,8 року, а в 2021 році - 5,8 року.
Вчені пояснюють це тим, що з віком у чоловіків може відбуватися втрата Y-хромосоми. Ця втрата пов'язана з віковими захворюваннями та смертю.
І, як показують прогнози, цілком можливо, що ця різниця, навіть якщо вона скоротиться, збережеться в майбутньому, - сказав Атанс.
Нагадаємо, у світі виявлено новий вірус, який може стати причиною нової пандемії.
по темі
Ця буря буде викликана активністю на Сонці, яка викличе витікання сонячного вітру
У світі виявлено новий вірус, який може стати причиною нової пандемії
У світі останнім часом активно обговорюють хворобу X, яка може бути небезпечнішою за COVID-19
У жасмині (походження з Китаю), який використовувався у різних чайних сумішах, виявили залишки пестицидів, включаючи хлорпірифос. Ця речовина надзвичайно токсична і може призвести до смерті. Небезпечний чай завезли з Німеччини
Там дають можливість бійцям, які через важкі травми не можуть ходити, якнайшвидше адаптуватися до нових реалій і навчитися жити в суспільстві.